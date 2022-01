Teclast P30HD to tani tablet do podstawowych zadań

Firma Teclast być może wielu z Was nie jest dobrze znana, ale tabletowi maniacy z pewnością powinni kojarzyć tego producenta, tym bardziej, że niejednokrotnie pisaliśmy o jego produktach. Teclast P30HD to najnowszy tablet dla mało wymagających, który właśnie zadebiutował w Chinach.

Tablet Teclast P30HD – specyfikacja

Najnowszy przedstawiciel tabletów tego chińskiego producenta to z pewnością model skierowany do mniej wymagających użytkowników. Ciężko go nawet w jakikolwiek sposób porównywać z modelem Teclast T50 czy nawet Teclast T40 Pro, o których niedawno pisaliśmy.

Teclast P30HD to tablet skoncentrowany na podstawowe czynności połączone z niewymagającą rozrywką. Głównym punktem specyfikacji jest ekran LCD IPS o przekątnej 10,1 cala o rozdzielczości 1920×1200 pikseli. Co ciekawe, pomimo budżetowego charakteru urządzenia, nie zabrakło funkcji próbkowania dotyku na poziomie 120 Hz i pełnej laminacji wyświetlacza.

Sercem urządzenia został dość podstawowy procesor UNISOC SC9863A, który z pewnością demonem szybkości nie jest. Powinien on jednak dać sobie radę z większością typowych zadań. Układ wspierany jest przez 4 GB RAM, a dla użytkowników przygotowano 64 GB pamięci na dane. Jeśli dla kogoś taki magazyn jest zbyt mały, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozszerzyć pamięć przy pomocy karty microSD.

Teclast P30HD został wyposażony w dwa aparaty – przedni do wideorozmów ma rozdzielczość 5 Mpix, a ten na tyle 8 Mpix. Ich możliwości z pewnością nie powalą, ale od tabletu oczekujemy innych mocnych punktów. Takim może okazać się czas pracy na baterii, bowiem akumulator legitymuje się pojemnością 6000 mAh, co w połączeniu z niezbyt wyśrubowaną specyfikacją może dać niezłe efekty.

Pod względem łączności również jest nieźle. Sprzęt został wyposażony w GPS, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, a opcjonalnie nawet w modem wspierający łączność komórkową. Tablet Teclast P30HD debiutuje na rynku z systemem operacyjnym Android 11.

Nikt nie powinien również narzekać na jakość wykonania – Teclast P30HD ma aluminiowy korpus. Zresztą, jest to też dość zgrabny tablet – jego wymiary to 240x160x7,8 mm, a waga wynosi 440 gramów. Urządzenie zostało także wyposażone w dwa głośniki i złącze USB Typu C.

Sprzęt swoją charakterystyką jasno wskazuje na to, że konkurować ma z urządzeniami z niskiej półki. W związku z tym niezwykle istotna jest jego cena. Teclast P30HD został wyceniony w Chinach na 799 juanów, czyli równowartość ~500 złotych w najbardziej podstawowym wariancie.

Niestety, na chwilę obecną nie wiemy, czy i kiedy urządzenie będzie dostępne poza granicami Państwa Środka. Warto jednak mieć ten sprzęt na uwadze – wydaje się on być ciekawym produktem, który może świetnie się nadać na pierwszy, podstawowy tablet dla najmłodszych do nauki i zabawy, a dla starszych do przeglądania internetu i pochłaniania multimediów.