Moc przybyła! Acer ma dla nas odświeżone laptopy z procesorami Intela 12. generacji

Procesory Intel Core 12. generacji zagościły w odświeżonych wersjach laptopów Acera. Mocniejszych notebooków możemy już szukać w sklepach.

Intel Alder Lake nadchodzi z odsieczą

Laptopy Acera, zwłaszcza te z gamingowych linii, nigdy nie narzekały na niedostatki mocy, ale teraz będą mogły pochwalić się jeszcze szybszymi procesorami. 12. generacja procesorów Intel Core to przyrost wydajności nawet o 20%, więc nic dziwnego, że Acer chciał mieć w swoim portfolio sprzęty bazujące na możliwie najlepszych CPU na rynku. Ponieważ producent zdołał już uaktualnić swoje modele stacjonarne o układy Intel Alder Lake, przyszedł czas na całą gamę laptopów.

Największe zmiany odczują kupujący nowe maszyny gamingowe. Predator Helios 300 na przykład, zyska potężne zasilenie w postaci procesora Intel Core i7-12700H. Wraz z kartą NVIDIA GeForce RTX 3060 lub 3070Ti, a także 16 GB lub 32 GB RAM będzie stanowić znakomitą stację gracza.

Acer Predator Helios 300

Absolutnym monstrum będzie jednak Triton 500. W tym przypadku, oprócz powyższej jednostki, do dyspozycji będzie także procesor Intel Core i9-12900H. Dodajcie do tego jeszcze GeForce’a RTX 3070Ti albo 3080Ti, a dostaniecie maszynę, na której tytuły AAA będą wręcz fruwać. Oczywiście opcjonalnie możemy wybrać, czy decydujemy się na 16 GB czy 32 GB RAM.

Acer Predator Triton 500

Powyższe laptopy będzie można kupić w popularnych sklepach z elektroniką. Sugerowane ceny za Heliosa, w zależności od konfiguracji, wynoszą od 8899 złotych do 12199 złotych. W przypadku Tritona 500 ten przedział wynosi od 11750 złotych do 18198 złotych.

12. generacja Intel Core za mniejsze pieniądze

Acer nie ograniczył wykorzystania nowych procesorów Intela wyłącznie do najwyższej półki cenowej. Nieco tańsze laptopy także mogą liczyć na aktualizację sprzętową. Na przykład Nitro 5 występuje w konfiguracjach z układami Core i5 oraz Core i7, a w najmocniejszej opcji także z kartą graficzną GeForce RTX 3070Ti i 32 GB RAM. Oczywiście solidnie podnosi to cenę takiego zestawu. Modele Acer Nitro 5 z Alder Lake’ami kosztują od 5399 złotych do 10299 złotych.

Acer Aspire 5

Niżej notowane notebooki z serii Aspire 5 także mogą liczyć na nowe CPU od Intela. Tam wylądowały procesory Intel Core i5, zintegrowane karty graficzne, dyski 512 GB i pamięci RAM – 8 GB lub 16 GB. Za taką konfigurację trzeba dać około 3000 złotych.

Przy okazji warto wspomnieć, że Acer ogłosił rozpoczęcie „wyścigu o przyszłość Ziemi”. To akcja edukacyjna, która ma zachęcić do dbania o naszą planetę. W tym celu podjęto współpracę z Magdaleną Boczarską, a także zapowiedziano kolejne działania z innymi influencerami. Firma przypomniała też, że najmłodsza linia produktów marki, Aspire Vero, to urządzenia, których obudowy w 30% powstały z plastiku pochodzącego z recyklingu (w przypadku klawiatury – nawet 50%).

Acer dąży do redukcji emitowanego dwutlenku węgla, ograniczenia zużycia energii w produkowanych sprzętach i zaangażowania dostawców firmy do działań zgodnie z postulatami inicjatywy RE100. Firma sfinansowała też pasiekę we Wrocławiu, ławkę solarną w Poznaniu, kosze do wyławiania plastiku z Morza Bałtyckiego, a także pojemniki na elektrośmieci w wybranych miejscach w Polsce.