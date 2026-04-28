Chcą rzucić wyzwanie Allegro. Revolut pomoże

Revolut nawiązał partnerstwo z Pepitą – popularną platformą zakupową, zwaną czasem węgierskim Allegro. Serwis ten ma ponad 1,2 miliona aktywnych klientów i wkrótce liczba ta może być jeszcze bardziej imponująca.

Revolut nawiązuje współpracę z Pepitą. Co to oznacza?

Owocem współpracy jest wprowadzenie na platformę Pepita pełnego pakietu rozwiązań Revolut Business. Dla ponad 70 milionów klientów oznacza to możliwość wygodnego robienia zakupów – poprzez opłacanie ich środkami z cyfrowych portfeli i kont przy użyciu Revolut Pay, a więc jednym kliknięciem. Chęć dokonania transakcji wystarczy potwierdzić w aplikacji, uwierzytelniając się na przykład odciskiem palca.

Aktualnie z systemu Revolut Pay korzysta już 4,8 miliona klientów – w ciągu ostatniego roku liczba ta wzrosła 4-krotnie. Operator zapewnia, że ta forma dokonywania płatności jest nie tylko szybka i wygodna, ale też w pełni bezpieczna.

Wygodne transakcje to jednak tylko początek. Revolut próbuje zachęcić swoich klientów do korzystania z platformy Pepita, oferując im podwojenie punktów RevPoints za zakupy (a przez pierwszy miesiąc mnożnik wynosi aż 5x). Punkty te można potem wymieniać na zniżki przy kolejnych zakupach, jak również inne nagrody (w tym podróże i karty podarunkowe). Od lipca 2025 roku program Revolut RevPoints jest dostępny także w Polsce.

Z kolei dla osób, które zdecydują się na dołączenie do usługi Revolut poprzez platformę Pepita, przygotowany został prezent w postaci 20 euro przekazywanych bezpośrednio na konto.

Węgierskie Allegro jest dostępne w Polsce

Najważniejszym rynkiem dla (założonej w 2017 roku) platformy Pepita pozostają Węgry, ale w ostatnim czasie jej właściciele stawiają na ekspansję. Coraz większe znaczenie ma ona między innymi w Rumunii, a poza tym działa również w Słowacji, Bułgarii, Chorwacji, Niemczech, Austrii oraz w Polsce.

Na katalog serwisu składa się przeszło 6 milionów produktów oferowanych przez ponad 2 tysiące partnerów handlowych.