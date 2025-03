Sześć nowych smartfonów TCL. Cztery tanie i dwa jeszcze tańsze

Smartfony TCL z serii 60 to urządzenia kosztujące niewiele. Czy w związku z tym także niewiele oferują? Rzućmy okiem na ich specyfikacje, aby poznać odpowiedź na to pytanie. Co ciekawe, do wyboru jest aż sześć różnych modeli.

Seria TCL 60 zaprezentowana. To smartfony za nieduże pieniądze

Całą serię tworzą naprawdę tanie smartfony – ich ceny rozpoczynają się od niespełna 500, a kończą na niewielu ponad 800 złotych, a przynajmniej tyle wychodzi po przeliczeniu cen w euro po obecnym kursie. Są to urządzenia klasy podstawowej – stworzone dla osób, które nie mają zbyt wygórowanych wymagań.

Każdy z sześciu modeli ma akumulator o pojemności 5200 mAh i wykorzystuje system Android 15. Na tym jednak właściwie podobieństwa się kończą.

Podstawowy model w rodzinie – TCL 605 – bazuje na chipsecie MediaTek Helio G81, z którym współpracują 4 GB RAM i 128 GB pamięci masowej. Obraz wyświetla na 6,67-calowym ekranie HD+, a za fotografię odpowiadają: główny aparat 50 Mpix i sensor 5 Mpix do selfie. Zbliżoną specyfikację ma TCL 60 SE, ale dysponuje podwojoną pamięcią i nieco lepszą kamerką do selfie.

TCL 605 po lewej i TCL 60 SE po prawej (źródło: 9to5Google)

Pomiędzy nimi plasują się smartfony TCL 60R 5G oraz TCL 60 5G. Jeden i drugi z procesorem MediaTek Dimensity 6300, wyświetlaczem HD+ o przekątnej 6,67 cala i głównym aparatem 50 Mpix. Model 60R 5G jednak ma lepszy aparat z przodu, a 60 5G nieco więcej pamięci.

TCL 60R 5G po lewej i TCL 60 5G po prawej (źródło: 9to5Google)

Serię uzupełniają modele TCL 60 SE NXTPAPER 5G oraz TCL 60 NXTPAPER. Zgodnie z ich nazwami, zastosowano w nich wyświetlacze z technologią imitującą papier. W dodatku w obu przypadkach są to panele o rozdzielczości Full HD+. Wspólną cechą jest też obecność 8 GB RAM i 256 GB na pliki.

Smartfon TCL 60 SE NXTPAPER 5G ma procesor MediaTek Dimensity 6100+. Na tyle zainstalowane zostały dwa aparaty: 50 Mpix (główny) i 5 Mpix (ultraszeroki), a z przodu – oczko o rozdzielczości 8 Mpix. Z kolei TCL 60 NXTPAPER bazuje na chipsecie MediaTek Helio G92, za to z tyłu ma aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix, któremu towarzyszy czujnik głębi 2 Mpix, a z przodu – kamerkę 32 Mpix.

TCL 60 SE NXTPAPER 5G po lewej i TCL 60 NXTPAPER po prawej (źródło: 9to5Google)

Specyfikacja TCL 605, 60R 5G, 60 5G, 60 SE, 60 SE NXTPAPER 5G oraz 60 NXTPAPER

Poniżej możesz zobaczyć podsumowanie specyfikacji poszczególnych modeli i porównać je ze sobą. W ostatnim wierszu znajdziesz też ceny.

TCL 605 TCL 60R 5G TCL 60 5G TCL 60 SE TCL 60 SE NXTPAPER 5G TCL 60 NXTPAPER Procesor MediaTek Helio G81 MediaTek Dimensity 6300 MediaTek Dimensity 6300 MediaTek Helio G81 MediaTek Dimensity 6100+ MediaTek Helio G92 Pamięć 4 GB RAM,

128 GB na pliki 4 GB RAM,

128 GB na pliki 6 GB RAM,

256 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki Wyświetlacz 6,67 cala,

HD+ 6,67 cala,

HD+ 6,67 cala,

HD+ 6,67 cala,

HD+ 6,67 cala,

Full HD+,

NEXTPAPER 6,78 cala,

Full HD+,

NEXTPAPER Akumulator 5200 mAh 5200 mAh 5200 mAh 5200 mAh 5200 mAh 5200 mAh Aparaty tył: 50 Mpix,

przód: 5 Mpix tył: 50 Mpix,

przód: 8 Mpix tył: 50 Mpix,

przód: 5 Mpix tył: 50 Mpix,

przód: 8 Mpix tył: 50 + 5 Mpix,

przód: 8 Mpix tył: 108 + 2 Mpix,

przód: 32 Mpix System Android 15 Android 15 Android 15 Android 15 Android 15 Android 15 Cena Od 109 euro

(~450 złotych) Od 119 euro

(~495 złotych) Od 169 euro

(~700 złotych) Od 169 euro

(~700 złotych) Od 189 euro

(~785 złotych) Od 199 euro

(~825 złotych)

W rodzinie TCL 60 jest też siódmy model: TCL 60 XE NXTPAPER 5G. Ma on praktycznie taką samą specyfikację jak TCL 60 SE NXTPAPER 5G, ale jest przeznaczony wyłącznie na rynek północnoamerykański. Urządzenie to poznaliśmy już wcześniej.

Cena tabletu TCL NXTPAPER 11 Plus ujawniona

Przy okazji poznaliśmy także europejską ceną tabletu TCL NXTPAPER 11 Plus zaprezentowanego w styczniu 2025 roku. To pierwsze urządzenie wykorzystujące technologię NXTPAPER 4.0, mającą oferować jeszcze większą ostrość obrazu i głębię kolorów niż w poprzednich generacjach.

TCL NXTPAPER 11 Plus (fot. TCL)

Urządzenie wyposażone w 11,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2,2K i częstotliwości odświeżania 120 Hz waży jedynie 490 gramów i ma 6,5 mm grubości. Jego sercem jest procesor MediaTek Helio G100, z którym współpracuje 8 lub 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 8000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 33 W, a dopełnieniem całości są głośniki stereo.

To ile w końcu kosztuje to urządzenie? Jego cena została ustalona na poziomie 249 euro, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~1035 złotych.