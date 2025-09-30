Z tym smartwatchem się nie zgubisz

Jeden z chińskich producentów wprowadza na rynek nowy smartwatch, z którym podobno nie da się zgubić. Przyda się przede wszystkim podróżnikom, wielbicielom gór czy fanom sportów ekstremalnych, ale nie tylko.

Ten smartwatch znajdzie Cię nawet tam, gdzie nie masz dostępu do internetu

Chińska firma produkująca urządzenia typu wearable wprowadziła na rynek nowy smartwatch. Rollme HD300 Pro został wyposażony w 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED oraz cztery przyciski. Sprzęt oferuje 4 GB wbudowanej pamięci, dzięki czemu może obsłużyć pliki MP3 i MP4, a także nagrywać głos oraz odtwarzać dźwięki po połączeniu ze słuchawkami TWS bez konieczności łączenia ze smartfonem.

Użytkownik najnowszego smartwatcha ma ponadto do dyspozycji różne tryby sportowe – m.in. bieganie, jazdę na rowerze czy pływanie. Producent do funkcji zegarka wbudował również kursy fitness z sesjami treningowymi dopasowanymi do właściciela. Oczywiście model ten zapewnia też kompleksowe śledzenie aktywności oraz parametrów zdrowia, w tym tętna, poziomu natlenienia krwi, a także funkcję analizy snu czy monitorowania poziomu stresu.

Rollme HD300 Pro (źródło: Rollmefit Wearable)

Jedną z najważniejszych funkcji jest jednak dostęp do systemów pozycjonowania i map offline. Do ustalenia lokalizacji zegarek wykorzystuje dwie częstotliwości GPS L1 i L5 oraz system pozycjonowania, oparty na sześciu sieciach satelitarnych – GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS i NAVIC. Tak obszerny zestaw dostępnych technologii sprawia, że nie zgubisz się w terenie. Model ten ma sprawdzić się wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do internetu, w gęstych lasach czy górach.

Rollme HD300 Pro oferuje także zintegrowany wysokościomierz, barometr i cyfrowy kompas, dzięki czemu użytkownik ma bieżący wgląd w pełne dane środowiskowe. Sprzęt ten ma cechować się również wytrzymałością w ekstremalnych warunkach oraz odpornością na wstrząsy, wysokie temperatury i wodę (do 3 ATM). Najnowsza propozycja chińskiej marki wyposażona została też w latarkę LED, która pomoże oświetlać drogę podczas wędrówek nocnych.

Rollme HD300 Pro – ile kosztuje smartwatch z mapami offline?

Najnowsza propozycja Rollme została wyceniona na 79,99 dolarów (równowartość ~290 złotych) – można więc powiedzieć, że jest to kolejny tani smartwatch tej marki. Rollme HD300 Pro sprzedawany jest w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i srebrnym.

Warto wspomnieć, że w kwietniu 2025 roku marka Rollme wprowadziła smartwatch Rollme G5 Plus, oferujący sporo przydatnych funkcji w konkurencyjnej cenie. Jeśli jednak nadal zastanawiasz się, jaki smartwatch wybrać w 2025 roku, sprawdź nasz ranking.