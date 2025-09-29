Najlepszy smartfon Xiaomi w historii. 5 mocnych argumentów

Nadciąga najlepiej wyposażony smartfon Xiaomi w historii. Jego premiera nie będzie niespodzianką, ale samo urządzenie może zaskoczyć, a nawet zachwycić. Jaki będzie model Xiaomi 17 Ultra?

Smartfon Xiaomi 17 Ultra nadciąga

Kilka dni temu oficjalnie zaprezentowane zostały smartfony Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max. Chiński producent wymyślił swoją serię w taki sposób, by stanowiła bezpośrednią konkurencję dla modeli iPhone 17 oraz iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, które ujrzały światło dzienne chwilę wcześniej.

Firma Apple pokazała światu także czwartą nowinkę – w postaci imponująco smukłego, ale w pewnym sensie też absurdalnego smartfona iPhone Air. Xiaomi również pracuje nad czwartym modelem, ale idzie w innym kierunku – zgodnie z tradycją będzie to najpotężniejszy smartfon w serii, a nawet w całej ofercie. Nadciąga Xiaomi 17 Ultra.

Plakat przedstawiający serię Xiaomi 17 (fot. Xiaomi)

Jest bardzo możliwe, że smartfon Xiaomi 17 Ultra doczeka się premiery dopiero po Nowym Roku. Już teraz jednak poznaliśmy szczegóły na temat jego najważniejszego elementu, a mianowicie sekcji fotograficznej. Odkryło je XiaomiTime, nie wahające się przed przekazaniem tych informacji szerszej publiczności.

Pięć mocnych aparatów w Xiaomi 17 Ultra

Z tych nieoficjalnych wieści wynika, że model Xiaomi 17 Ultra zostanie wyposażony w imponujący zestaw aparatów, tworzony przez:

główny aparat 50 Mpix z sensorem OmniVision OVX10500U,

aparat 50 Mpix z sensorem Isocell JN5 i obiektywem ultraszerokokątnym,

aparat 50 Mpix z sensorem Isocell JN5 i teleobiektywem,

aparat 200 Mpix z sensorem Isocell HPE i peryskopowym teleobiektywem,

a także aparat 50 Mpix z sensorem OmniVision OV50M z przodu.

W porównaniu do bezpośredniego poprzednika, czyli modelu Xiaomi 15 Ultra, któremu Kasia wystawiła w rencenzji notę 9/10, żaden sensor nie schodzi poniżej 50 Mpix – tamten miał zaś aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix. Widzimy też zupełnie nowy czujnik głównej kamery, prawdopodobnie w 1-calowym formacie.

Xiaomi 15 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Pozostałe elementy specyfikacji pozostają nieznane. Prawdopodobnie jednak sercem smartfona zostanie flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Spodziewamy się też, że z tyłu nie pojawi się dodatkowy wyświetlacz, więc z tą konstrukcyjną ciekawostką raczej nie zapoznamy się w naszej części świata.

Przypomnę bowiem, że smartfony Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max nie trafią do sprzedaży w Europie. Xiaomi 17 Ultra za to – podobnie jak model podstawowy – może pobić rynek globalny.