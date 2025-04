Chcesz kupić tani smartwatch? Rollme G5 Plus może Ci się spodobać

Jeśli przymierzasz się do zakupu smartwatcha i celujesz raczej w tańsze niż droższe urządzenie, to Rollme G5 Plus może być dla Ciebie interesującą opcją. Model ten oficjalnie pojawił się już w sprzedaży.

Premiera Rollme G5 Plus – to dobrze wyposażony smartwatch za niewielkie pieniądze

Rollme G5 Plus to tani smartwatch, którego specyfikacja zdecydowanie nie przedstawia się źle. Szczegóły na temat wyświetlacza brzmią nieźle, podobnie jak opis podstawowej funkcjonalności i obecność modułu GPS. Jasne, że model ten ma braki, ale cena pozwala przymknąć na nie oko.

Do rzeczy: smartwatch Rollme G5 Plus został wyposażony w okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,75 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli. Nie znamy jego maksymalnej jasności, ale producent zapewnia, że nawet w pełnym słońcu pozostaje czytelny. Poza nim do sterowania wykorzystać można także dwa fizyczne przyciski (w tym jeden ukryty pod obrotową koronką).

Rollme G5 Plus (fot. Rollme)

Producent postawił też na całkiem pojemny akumulator (500 mAh), ale nie pochwalił się, na ile dni realnego korzystania się to przekłada.

Co jeszcze oferuje smartwatch Rollme G5 Plus?

Zegarek oferuje ponad setkę trybów sportowych, a wbudowany GPS (wraz z pozostałymi sensorami) gwarantować ma wysoką precyzję pomiarów. Na jego funkcjonalność składa się także całodobowy monitoring tętna, natlenienia krwi i poziomu stresu. Do tego śledzi również czas i jakość snu.

Rollme G5 Plus ma też wbudowany mikrofon i głośnik, co pozwala na korzystanie z asystenta głosowego oraz prowadzenie rozmów telefonicznych przez Bluetooth (bez zaskoczenia – nie ma co liczyć na obsługę eSIM).

Rollme G5 Plus (fot. Rollme)

Dodam jeszcze na koniec, że konstrukcja smartwatcha jest pyło- i wodoszczelna (w klasie IP68). Jego główna część ma wymiary 50 x 59 mm, a grubość wynosi niespełna 12 mm.

Ile kosztuje Rollme G5 Plus? Cena

Smartwatch dostępny jest w oficjalnym sklepie producenta, w dwóch wersjach kolorystycznych (czarnej i srebrnej), a jego cena wynosi 49,99 dolarów, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~195 złotych. W dodatku możesz liczyć na darmową wysyłkę do Polski.