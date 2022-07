Tryb Picture-in-Picture już dostępny w aplikacji YouTube na iOS

Od zapowiedzi trybu Picture-in-Picture na YouTube dla iOS minął ponad rok. Przez ten czas Google testował tę funkcję, nie zmieniając w niej zbyt wielu rzeczy. Opcja weszła właśnie w fazę udostępniania i w ciągu kilku dni skorzysta z niej każdy. No, prawie każdy.

Długa historia Picture-in-Picture

System iOS 14 pozwolił użytkownikom iPhone’ów na swobodniejsze odtwarzanie treści multimedialnych. Dzięki nowemu trybowi Picture-in-Picture, który zadebiutował w tej odsłonie, oglądanie filmów czy seriali w trakcie korzystania z urządzenia stało się możliwe. Funkcja PiP pozwala bowiem wyświetlić oglądany materiał wideo w formie niewielkiego, pływającego okienka.

Użytkownik może dostosowywać jego położenie i rozmiar, a materiał można pauzować, wznawiać i przewijać. W razie potrzeby okienko można schować poza ekran, udostępniając całą powierzchnię ekranu, oraz oczywiście zamknąć całkowicie lub wrócić do oglądania na pełnym ekranie.

Funkcję Picture-in-Picture z iOS 14 zaimplementowały największe serwisy VOD, takie jak Netflix czy Disney+. Najbardziej ociężały w tej kwestii pozostaje YouTube. Serwis skutecznie blokował odtwarzanie w tle przez blisko rok od zaprezentowania tej funkcji przez Apple. Google zapowiedziało rozpoczęcie testów PiP na iOS w czerwcu zeszłego roku, czyli około rok po wypuszczeniu pierwszych deweloperskich wersji testowych nowego systemu.

Kolejny rok trwały natomiast same testy, które były przeprowadzane przez chętnych użytkowników YouTube Premium. Niestety, serwis pozwala sprawdzać nowe funkcje wyłącznie swoim subskrybentom, a równocześnie można uczestniczyć tylko w jednej becie. Z tego względu grono testerów Picture-in-Picture na iOS było dość wąskie, lecz z pewnością wystarczające, by przyjrzeć się bliżej nowej opcji jeszcze przed udostępnieniem jej dla wszystkich.

YouTube finalnie udostępnia PiP (prawie) wszystkim

Brałem udział w testach nowej funkcji w aplikacji YouTube od dłuższego czasu, lecz zauważyłem, że jakiś czas temu ponownie stała się ona niedostępna. Ma to związek z zakończeniem bety oraz udostępnieniem tej opcji wszystkim użytkownikom usługi.

Google zapewniało, że docelowo funkcja trafi do każdego, kto korzysta z serwisu. Według obietnic subskrypcja YouTube Premium miała nie być wymagana do skorzystania z niej, a PiP miał być całkowicie darmowy dla każdego użytkownika posiadającego zgodne urządzenie. I choć funkcja jest już udostępniana każdemu, rzeczywistość nie jest tak kolorowa, jak przypuszczaliśmy.

W chwili obecnej, funkcja jest dostępna dla każdego posiadacza iPhone’a lub iPada z iOS lub iPadOS w wersji 15.0 lub nowszej, ale… tylko w Stanach Zjednoczonych. Użytkownicy znajdujący się w innych krajach, w tym także w Polsce mogą z pływającego okienka skorzystać pod warunkiem, że są subskrybentami Premium.

Jedynym wyjątkiem są treści z muzyką (w domyśle – teledyski), które niezależnie od lokalizacji użytkownika wymagają subskrypcji do odtwarzania w tle. Warto również podkreślić, że w przypadku, gdy nie płacimy za dodatkowe funkcje, będą wyświetlały się nam reklamy – również w trybie Picture-in-Picture.

Aby skorzystać z tej nowości wystarczy przejść do ekranu głównego naszego urządzenia podczas odtwarzania treści na YouTube. Jeśli nie daje to żadnego efektu, warto sprawdzić, czy odtwarzanie w pływającym oknie jest włączone w ustawieniach systemu. Jeśli zostało ono aktywowane, lecz wciąż nie działa, warto zaczekać kilka dni – nie wszyscy jeszcze mogli uzyskać dostęp do tej nowości.