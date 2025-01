Premiera Nubia Flip 2. Tani składak w nowej odsłonie

Następca jednego z najtańszych smartfonów składanych na rynku już za moment pojawi się na rynku. Nubia Flip 2 zadebiutuje w sprzedaży za kilka dni, a już teraz mamy komplet najważniejszych informacji na temat tego, co zaoferuje.

Nadciąga Nubia Flip 2

Smartfon Nubia Flip trafił do sprzedaży w Polsce we wrześniu 2024 roku i do dziś pozostaje jednym z najtańszych składaków dostępnych w naszym kraju. Choć można go kupić za ~2000 złotych, cechuje go całkiem niezła specyfikacja i atrakcyjny design. Może Cię więc zainteresować wiadomość, że jeszcze przed końcem tego miesiąca w Japonii rozpocznie się sprzedaż jego następcy.

Datę dostępności smartfona Nubia Flip 2 w japońskich sklepach określono na 23 stycznia 2025 roku. Już teraz uruchomiona została jego strona produktowa, dzięki której poznaliśmy najważniejsze szczegóły na temat jego specyfikacji.

Specyfikacja Nubia Flip 2 budzi mieszane odczucia

Okazuje się, że – tak jak poprzednik – smartfon Nubia Flip 2 został wyposażony w 6,9-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Dodatkowy ekran na zewnątrz nie jest już jednak okrągły, lecz prostokątny i urósł z 1,43 cala do równych 3 cali. Dzięki temu powinien być znacznie bardziej praktyczny na co dzień.

Większemu z dwóch ekranów towarzyszy aparat 32 Mpix (u poprzednika miał on 16 Mpix). Na zewnątrz natomiast, tu już bez zmian, pojawiły się dwa oczka: główne o rozdzielczości 50 Mpix oraz czujnik głębi 2 Mpix.

Nubia Flip 2 (fot. ZTE)

Zmiany nie ominęły procesora – Snapdragon 7 Gen 1 został zastąpiony przez chipset MediaTek Dimensity 7300X. Jest to trochę lepszy układ SoC, ale nie ma co oczekiwać przełomu pod względem wydajności, szczególnie że towarzyszy mu już nie 8, a tylko 6 GB RAM. Szkoda. Na pliki natomiast użytkownicy mają 128 GB.

We wnętrzu zainstalowany został również akumulator o pojemności 4300 mAh. Producent nie podaje, jak szybkie ładowanie jest obsługiwane, ale wspomina, że uzupełnianie energii od 0 do 100% zajmuje mniej niż godzinę. Dopełnieniem całości jest zaś system Android 14.

Nubia Flip 2 (fot. ZTE)

Trzy kolory do wyboru. A jaka jest cena Nubia Flip 2?

Wszystkie bebechy zostały zamknięte w czarnej, białej lub niebieskiej obudowie, odpornej jedynie na drobny deszcz (klasa IP42). Grubość urządzenia to 7,5 mm po otwarciu i 15,8 mm po zamknięciu, a waga wynosi 191 g.

Ceny rozpoczną się od 64080 jenów, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~1690 złotych.