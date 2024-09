To jeden z najtańszych składanych smartfonów w Polsce. Cena jest zacna!

Marka Nubia to chiński producent elektroniki, który właśnie wprowadził na polski rynek swój pierwszy składany smartfon. Jak wygląda specyfikacja modelu Flip 5G z okrągłym ekranem na klapce?

Specyfikacja Nubii Flip 5G

Nubia Flip 5G to debiutujący na polskim rynku składany telefon, który swoją premierę miał na początku kwietnia 2024 roku. W złożonej formie wyróżnia się okrągłym ekranem OLED o średnicy 1,43 cala. Sprzęt został wyposażony w OLED-owy wyświetlacz główny o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości Full HD+, charakteryzujący się częstotliwością odświeżania 120 Hz. Smartfon otrzymał też dostęp do trybu nocnego, ciemnego i czytania oraz funkcji inteligentnego ściemniania PWM, chroniącego wzrok użytkownika.

Debiutujący w Polsce składak marki Nubia został oparty o system Android 13. Wyposażono go w ten sam procesor, co Motorolę Razr 40, czyli Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Urządzenie obsługuje 8 GB RAM-u oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Akumulator zaś ma pojemność 4310 mAh z funkcją szybkiego ładowania przewodowego o mocy 33 W, co według producenta pozwala na naładowanie baterii do 50% w 18 minut.

Model Flip 5G otrzymał aparat główny 50 Mpix wspomagany przez czujnik głębi 2 Mpix. Kamera przednia może pochwalić się 16 Mpix. Sprzęt umożliwia robienie zdjęć za pomocą gestów oraz min, pozwala na dodanie stylów, a także nagrywanie filmów w jakości 4K z obsługą stabilizacji obrazu.

Nubia Flip 5G otrzymała matowe wykończenia z piaskowanego szkła, które zapobiegają powstawaniu odcisków palców. Całość zwieńczają metalowe krawędzie. Konstrukcja klapki została wykonana na wytrzymałych zawiasach, które na etapie produkcji przetestowano 200 tysięcy razy.

Nubia Flip 5G (źródło: Nubia)

Urządzenie produkowane jest w kilku wersjach kolorystycznych – Cosmic Black (czarnej), Sunshine Gold (złotej) i Flowing Lilac (fioletowej). Na ten moment na polskim rynku pojawiły się wyłącznie wersje złote, jednak według przekazanych przez markę Nubia informacji – jeszcze w tym miesiącu pojawi się także czarna odsłona tego modelu.

Cena tego składanego smartfona pozytywnie zwala z nóg!

Nubia Flip 5G został wyceniony na 2499 złotych i jest już dostępny w popularnych w naszym kraju sieciach handlowych. To wyjątkowo dobra cena, jak na składany smartfon.