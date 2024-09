Szukasz starej wersji strony internetowej? Google Ci pomoże

Firma Google nawiązała współpracę z Internet Archive. Dzięki temu otwieranie zarchiwizowanych wersji stron staje się szybsze i wygodniejsze. Świetna sprawa, choć warto przypomnieć, że jeszcze niedawno oferowała własne rozwiązanie tego typu.

Google pomaga wyświetlić archiwalną wersję strony

Strony czasem znikają z sieci. Zdarza się też, że ich serwery nie odpowiadają w najmniej odpowiednim momencie. Wreszcie też trafiają się takie aktualizacje zawartości witryn, w wyniku których usuwane są akurat te informacje, których potrzebujesz. Jeszcze do niedawna z pomocą w takich sytuacjach przychodziła wyszukiwarka Google, pozwalająca na podgląd zapisanej kopii strony, ale na początku tego roku Amerykanie niestety wycofali tę funkcję.

Ta zmiana nie przypadła mi do gustu i znam też kilka osób, które mają podobnie. Wszystko zresztą wskazuje na to, że nie dotyczy to tylko mojej bańki, bo nie bez powodu przecież firma Google zdecydowała się teraz na ponowne umożliwienie przeglądania archiwalnych wersji stron internetowych z poziomu jej wyszukiwarki.

Współpraca Google z Internet Archive

Google nie przywraca jednak funkcji wycofanej kilka miesięcy temu. Zamiast tego nawiązała współpracę z właścicielami serwisu Internet Archive, a więc największego „cyfrowego archiwum”. Konkretnie owocem tego partnerstwa jest integracja wyszukiwarki z narzędziem Wayback Machine, umożliwiającym przeglądanie starszych wersji stron internetowych.

Tak naprawdę nie zyskujemy nic więcej niż to, do czego mieliśmy dostęp z poziomu strony narzędzia Wayback Machine. Różnica polega na tym, że teraz dostęp do archiwalnych wersji jest wygodniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Właściciele Internet Archive napisali wprost, że całość dostępna jest „na wyciągnięcie ręki” i stwierdzili, że to dowód na „duże znaczenie archiwizacji sieci”.

Jak wyświetlić kopię / starszą wersję strony w Google?

Aby zobaczyć zarchiwizowaną wersję strony, należy kliknąć ikonkę wielokropka przy interesującym nas wyniku wyszukiwania, a następnie wybrać „więcej informacji o tej stronie”. Tuż przy samym końcu odnajdziemy termin pierwszego zindeksowania przez Google, wraz z odnośnikiem „Zobacz poprzednie wersje na Internet Archive” – kliknięcie powoduje otwarcie ostatniej zarchiwizowanej kopii strony.

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

I szkoda tylko, że w przeciwieństwie do samego Wayback Machine nie mamy tu osi czasu, pozwalającej przeskakiwać pomiędzy różnymi datami. Pozostaje liczyć, że opcja ta zostanie kiedyś dodana. W innym wypadku wciąż częściej lepszym rozwiązaniem może być udanie się na stronę Internet Archive.