Za Viaplay zapłacisz teraz o połowę mniej!

Najbardziej rozbudowany pakiet platformy Viaplay jest teraz dostępny w promocyjnej cenie. Zapłacicie za niego połowę tego, co zwykle. Kto może skorzystać z tej okazji?

Co oferuje skandynawski serwis VOD?

Viaplay to serwis streamingowy oferujący dostęp do transmisji sportowych, filmów, seriali, a także lubianych przez widzów programów. Znajdziemy tam produkcje, takie jak Jeden gniewny człowiek, The End, Agenci, The Good Doctor, Mr Mercedes, Pokemon czy Trolle. Z udostępnionych w bibliotece treści można korzystać na telewizorach z funkcją Smart TV, komputerach, urządzeniach mobilnych z iOS i Androidem, konsolach do gier PlayStation i Xbox, a także za pośrednictwem urządzeń streamingowych typu Chromecast, Google TV, Android TV czy Apple TV.

Oferta pakietów (źródło: Viaplay)

Platforma oferuje trzy różne pakiety. Pierwszy z nich o nazwie Filmy i Seriale kosztuje 15 złotych za miesiąc i obejmuje najlepsze polskie oraz międzynarodowe seriale, bibliotekę filmów oraz treści dedykowane dla najmłodszych. Pakiet Medium został wyceniony na 40 złotych miesięcznie i obejmuje to, co niższy pakiet wraz z propozycjami sportowymi, wśród których znajduje się m.in. Bundesliga, Darts, NHL czy IndyCar. Najwyższy z pakietów – Total – kosztuje 55 złotych za miesiąc i zawiera wszystko, co niższe pakiety oraz dodatkowo Sporty Premium, a więc KSW, angielską Premier League oraz Formułę 1.

Promocja na największy pakiet Viaplay

Najdroższy pakiet Viaplay jest teraz dostępny w promocji. Przez pierwszy miesiąc korzystania z platformy VOD nowi i powracający użytkownicy mogą zapłacić aż połowę mniej, czyli 27,5 złotych. Po upływie miesiąca pakiet będzie kosztował 55 złotych.

Promocja na pakiet Total (źródło: Viaplay)

Promocja trwa do 25 września 2024 roku. Niestety, jeśli posiadasz opłacony pakiet na ten miesiąc i subskrypcja nie zakończy się przed 25 września br. skorzystanie z okazji nie będzie możliwe.

Aby opłacić pakiet Total o połowę taniej wystarczy przejść na główną stronę serwisu, a następnie kliknąć w wyświetlający się na górze strony miętowy baner z komunikatem „Pierwszy miesiąc za pół ceny! Kup teraz, klikając w ten link”. Po przejściu wyświetli się strona, na której możemy założyć konto, jeśli takiego nie posiadamy, lub zalogować się. Po wpisaniu danych konieczne jest też zaakceptowanie regulaminu, polityki prywatności oraz potwierdzenie, że ma się co najmniej 18 lat.