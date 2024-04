To najtańszy składany smartfon w Europie! Są chętni?

Składane smartfony wciąż traktujemy raczej jako egzotyczną ciekawostkę, jednak coraz więcej producentów decyduje się, by spróbować swoich sił w tym właśnie segmencie rynku. ZTE na tegorocznych targach MWC w Barcelonie pokazało Nubię Flip 5G, która może sporo namieszać. Przede wszystkim ze względu na atrakcyjną cenę.

Co oferuje składany smartfon Nubia?

Nubia Flip 5G oferuje użytkownikom dobrze znaną konstrukcję z klapką. Wewnętrzny wyświetlacz to 6,9-calowy OLED o rozdzielczości Full HD+ i maksymalnej częstotliwości odświeżania sięgającej 120 Hz. Z kolei zewnętrzny ekran został tutaj umieszczony dość nietypowo, ponieważ na samym środku wyspy aparatów. To właśnie tam producent postanowił umieścić okrągły ekran OLED o średnicy 1,43 cala.

Nubia Flip 5G (fot. Jakub Kordasiński / Tabletowo.pl)

Motorem napędowym tego modelu jest Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1., czyli dokładnie ten sam SoC, który znalazł się w składanej Motoroli Razr 40. Z chipsetem w Nubii współpracuje 8 GB lub 12 GB RAM oraz nawet 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4310 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 33 W.

Z pewnością nie jest to smartfon dla fanów mobilnej fotografii, ponieważ marka oddała do dyspozycji użytkowników jedynie 50 Mpix aparat główny, wspierany przez 2 Mpix sensor do pomiaru głębi. Z kolei kamerka do selfie może tutaj pochwalić się 16 Mpix matrycą. Na podkładzie znalazły się także moduły Wi-Fi 6E, Bluetooth w wersji 5.2 i oczywiście 5G. Nubia Flip 5G dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych: Cosmic Black, Sunshine Gold i Flowing Lilac.

Nubia Flip 5G (źródło: Nubia)

Cena, która może przekonać wiele osób

Smartfon pojawił się już w oficjalnym sklepie producenta. Nubia Flip 5G występuje w dwóch konfiguracjach pamięci. Za opcję z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci trzeba zapłacić 599 euro (~2600 złotych), a za wariant z 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane 699 euro (~3030 złotych). Do tej pory tytuł najtańszego składanego smartfona w Europie dzierżyła wspomniana już przeze mnie Motorola Razr 40. Dla porównania warto podać, że jej ceny zaczynają się w tym momencie od 2999 złotych.

Oznacza to, że Nubia stanowi sporo atrakcyjniejszą cenowo ofertę. Szczególnie jeśli dorzucimy do tego promocję przygotowaną z okazji premiery. Pierwsze 2000 osób, które zdecyduje się na zakup smartfona otrzyma za darmo słuchawki bezprzewodowe Nubia Earbuds, których wartość wynosi 39,99 euro. Ponadto wszyscy kupujący mogą skorzystać z cashbacku wynoszącego 20 euro, który można połączyć z 15 euro upustu, jeśli zapiszecie się do newslettera i będzie to Was pierwszy zakup w sklepie Nubia.

Klienci, którzy pospieszą się z zakupem i skorzystają ze wszystkich promocji, za 555 euro, czyli ~2400 złotych mogą zgarnąć nowego składaka i bezprzewodowe słuchawki. Jesteście zainteresowani?

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!