Tani składany smartfon? Tak, to możliwe

Faktem jest, że składane smartfony często nie są tanie, jednak prawdą też jest, że na polskim rynku dostępne są modele w bardzo przystępnych cenach. To jeden z takich przykładów. Co więcej, pomimo niskiej ceny nie ma kiepskiej specyfikacji.

Tani składany smartfon za mniej niż 2000 złotych

W końcu doczekaliśmy czasów, gdy klienci nie stoją przed wyborem, czy kupić niedrogi smartfon, czy składany smartfon. Dziś idzie to w parze, czego (kolejnym) przykładem jest Nubia Flip 2, która w październiku 2025 roku trafiła do sprzedaży w polskich sklepach.

Dziś producent oficjalnie poinformował o rozpoczęciu jego sprzedaży w sieci Plus i prawdopodobnie przeszłoby to bez echa, gdyby nie fakt, że u tego operatora można kupić składany smartfon Nubia Flip 2 już za 1999 złotych, podczas gdy u innych (oficjalnych) dystrybutorów trzeba za niego zapłacić o 500 złotych więcej, czyli 2499 złotych.

Cena 1999 złotych obowiązuje w przypadku wybrania płatności w 12 ratach. Przy 24 ratach finalna cena wyniesie blisko 2150 złotych, a przy 36 – prawie 2200 złotych. Naturalnie można też kupić smartfon Nubia Flip 2 wraz z abonamentem – w takim scenariuszu cena będzie zależna od wybranej oferty.

Nubia Flip 2 to tani składany smartfon z atrakcyjną specyfikacją techniczną

W tym przypadku przystępna cena idzie w parze z przyzwoitą specyfikacją techniczną. Główny, wewnętrzny wyświetlacz cechuje się przekątną 6,9-cala, rozdzielczością 2790×1188 pikseli (443 ppi) i jasnością do 1200 nitów oraz oferuje funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ściemniania PWM 2160 Hz. Zewnętrzny ekran ma zaś 3 cale, rozdzielczość 682×422 piksele i jasność do 900 nitów.

„Motorem napędowym” tego urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 7300, współpracujący z 8 GB RAM. Akumulator ma zaś pojemność 4325 mAh i obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 33 W (w zestawie nie ma ładowarki). Na system, aplikacje i pliki przygotowano z kolei 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Ponadto składany smartfon Nubia Flip 2 oferuje 32 Mpix aparat na zewnątrz i 50 Mpix na zewnątrz, a także głośniki stereo z DTS:X Ultra, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC i dual SIM. Całość (cechująca się odpornością IP54) po rozłożeniu ma wymiary 169,4x76x7,2 mm, a po złożeniu 87,3x76x15,4 mm. Waga wynosi z kolei 193 gramy.

