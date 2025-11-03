Mały też może być wariat. Tu nie będzie słabych stron

Producenci wielokrotnie udowadniali, że na rynku elektroniki rozmiar nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nierzadko mniejszy sprzęt może być lepszy niż większy. Nowy tablet Lenovo, pomimo małych gabarytów, będzie bardzo mocnym urządzeniem.

Nowy tablet Lenovo będzie cechował się mocną specyfikacją

Tablety to bardzo szeroka i zróżnicowana kategoria urządzeń. Są wśród nich zarówno modele z małymi, jak i większymi oraz naprawdę dużymi ekranami. Te ostatnie nie zawsze są jednak najmocniejsze. Równie wysoką wydajność mogą oferować także kompaktowe konstrukcje.

Tablet Lenovo Legion Y700, który w 2025 roku doczekał się już 4. generacji jest przedstawicielem takich właśnie „potężnych maluchów”. I producent nie zamierza zmieniać jego charakterystyki, ale równocześnie dostosuje ją do aktualnych realiów. W praktyce oznacza to, że najnowszy model zostanie wyposażony w jeszcze wydajniejszy procesor – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (poprzednik ma na pokładzie SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite).

Lenovo Legion Y700 4. generacji (źródło: Lenovo)

Tak mocny procesor może zrobić się bardzo ciepły, gdy użytkownik będzie wykorzystywał jego potencjał, dlatego Chińczycy umieszczą w tym urządzeniu również system rozpraszania ciepła z komorą parową „o bardzo dużej powierzchni”.

„Bardzo duża” będzie też pojemność akumulatora, ponieważ tablet Lenovo Legion Y700 2026 zasili ogniwo, mieszczące około 9000 mAh. To znaczący progres względem poprzednika, wyposażonego w baterię 7600 mAh. Na tę chwilę nie wiadomo, jaką technologię wykorzysta producent i z jaką mocą użytkownicy naładują ten sprzęt (poprzednik obsługuje 68 W ładowanie przewodowe).

Kompaktowy rozmiar tablet Lenovo Legion Y700 2026 zawdzięczy natomiast wyświetlaczowi LCD o przekątnej 8,8 cala, który ma cechować się rozdzielczością 3K+ i proporcjami 16:10, a także zaoferuje odświeżanie obrazu z częstotliwością 165 Hz. Bezpośredni poprzednik ma ekran o identycznych parametrach.

Kiedy premiera tabletu Lenovo Legion Y700 2026?

Aktualnie wciąż najnowszy tablet Lenovo Legion Y700 4. generacji zadebiutował w Chinach w maju 2025 roku. Producent zamierza zaprezentować jego następcę w pierwszej połowie 2025 roku, ale konkretna data premiery nie została jeszcze ustalona.