Netflix tańszy o połowę. Jest tylko jeden warunek

Jeśli myślisz, że nie da się oszczędzić na subskrypcji Netflixa, to się mylisz. Jeden z operatorów wystartował z promocją, dzięki której za najwyższy dostępny pakiet Premium zapłacisz tyle, co za Podstawowy, a więc o połowę mniej. Ponadto, jeśli jesteście wierni firmie, będziecie mogli korzystać z tej okazji nawet przez rok.

Netflix za pół ceny

T-Mobile zaanonsował nową promocję. Dzięki niej możesz zaoszczędzić ponad 30 złotych miesięcznie na subskrypcji Netflix Premium. Plan ten obejmuje:

najlepszą jakość obrazu i dźwięku (4K Ultra HD + HDR oraz dźwięk immersyjny),

możliwość odtwarzania treści na czterech urządzeniach w jednym czasie (w jednym gospodarstwie domowym),

możliwość pobierania treści na sześć urządzeń.

Pakiet ten – po ostatniej podwyżce cen Netflixa w sierpniu 2024 roku – kosztuje obecnie 67 złotych. Jeśli jednak jesteś (lub zostaniesz) klientem T-Mobile, możesz zapłacić za niego tylko 33 złote miesięcznie – tyle samo, ile za plan Podstawowy. Operator docenia też lojalnych klientów, dlatego jeśli Twój staż u tego operatora jest długi, to możesz oszczędzać nawet przez rok.

Z Netflix Premium o połowę taniej możesz korzystać przez:

6 miesięcy, jeśli Twój staż w T-Mobile wynosi od 0 do 5 lat,

9 miesięcy, jeśli Twój staż w T-Mobile wynosi od 6 do 14 lat,

12 miesięcy, jeśli Twój staż w T-Mobile wynosi więcej niż 15 lat.

Netflix Premium za połowę ceny (źródło: T-Mobile)

Co ważne, po upływie czasu trwania promocji (wyznaczonego w zależności od Twojego stażu), cena subskrypcji wzrośnie do 67 złotych, chyba że zmienisz plan – możesz to zrobić w dowolnym momencie. Oferta została skierowana do konsumentów z aplikacją Mój T-Mobile dla umów z aktywną mobilną usługą głosową w abonamencie. Każdy numer abonenta otrzymał przypisaną ofertę. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z promocji, zobaczą ją w comiesięcznym rachunku za usługi w T-Mobile.

Netflix Premium w cenie planu Podstawowego – jak aktywować i gdzie znaleźć alternatywę?

Plan Netflix Premium należy aktywować w aplikacji Mój T-Mobile. Można to zrobić na dwa sposoby – w sekcji Magenta Moments lub w ramach nowej kategorii dodatkowej o nazwie Usługi dodatkowe – Serwisy rozrywkowe. T-Mobile zaznacza, że można tam gromadzić wszystkie platformy VOD, wykupywać do nich dostęp w cenach rynkowych i zarządzać nimi w jednym miejscu.

Jeśli oferta T-Mobile Cię nie przekonała, a szukasz alternatyw dla Netfliksa, koniecznie zerknij do naszego artykułu Serwisy i platformy streamingowe w Polsce. Porównanie, cena i oferta [2025]. Znajdziesz w nim kilkanaście serwisów VOD, działających w naszym kraju, wraz z dostępnymi planami i cenami.