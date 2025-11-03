aplikacje, ipad, mac, apple, youtube, netflix, apple tv+
(źródło: yousafbhutta | Pixabay)
Promocje

Netflix tańszy o połowę. Jest tylko jeden warunek

Natalia Kania-Kuc·
Strona główna
Promocje
Netflix tańszy o połowę. Jest tylko jeden warunek

Jeśli myślisz, że nie da się oszczędzić na subskrypcji Netflixa, to się mylisz. Jeden z operatorów wystartował z promocją, dzięki której za najwyższy dostępny pakiet Premium zapłacisz tyle, co za Podstawowy, a więc o połowę mniej. Ponadto, jeśli jesteście wierni firmie, będziecie mogli korzystać z tej okazji nawet przez rok.

Netflix za pół ceny

T-Mobile zaanonsował nową promocję. Dzięki niej możesz zaoszczędzić ponad 30 złotych miesięcznie na subskrypcji Netflix Premium. Plan ten obejmuje:

  • najlepszą jakość obrazu i dźwięku (4K Ultra HD + HDR oraz dźwięk immersyjny),
  • możliwość odtwarzania treści na czterech urządzeniach w jednym czasie (w jednym gospodarstwie domowym),
  • możliwość pobierania treści na sześć urządzeń.

Pakiet ten – po ostatniej podwyżce cen Netflixa w sierpniu 2024 roku – kosztuje obecnie 67 złotych. Jeśli jednak jesteś (lub zostaniesz) klientem T-Mobile, możesz zapłacić za niego tylko 33 złote miesięcznie – tyle samo, ile za plan Podstawowy. Operator docenia też lojalnych klientów, dlatego jeśli Twój staż u tego operatora jest długi, to możesz oszczędzać nawet przez rok.

Z Netflix Premium o połowę taniej możesz korzystać przez:

  • 6 miesięcy, jeśli Twój staż w T-Mobile wynosi od 0 do 5 lat,
  • 9 miesięcy, jeśli Twój staż w T-Mobile wynosi od 6 do 14 lat,
  • 12 miesięcy, jeśli Twój staż w T-Mobile wynosi więcej niż 15 lat.
Netflix Premium za połowę ceny w T-Mobile Magenta Moments
Netflix Premium za połowę ceny (źródło: T-Mobile)

Co ważne, po upływie czasu trwania promocji (wyznaczonego w zależności od Twojego stażu), cena subskrypcji wzrośnie do 67 złotych, chyba że zmienisz plan – możesz to zrobić w dowolnym momencie. Oferta została skierowana do konsumentów z aplikacją Mój T-Mobile dla umów z aktywną mobilną usługą głosową w abonamencie. Każdy numer abonenta otrzymał przypisaną ofertę. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z promocji, zobaczą ją w comiesięcznym rachunku za usługi w T-Mobile.

Netflix Premium w cenie planu Podstawowego – jak aktywować i gdzie znaleźć alternatywę?

Plan Netflix Premium należy aktywować w aplikacji Mój T-Mobile. Można to zrobić na dwa sposoby – w sekcji Magenta Moments lub w ramach nowej kategorii dodatkowej o nazwie Usługi dodatkowe – Serwisy rozrywkowe. T-Mobile zaznacza, że można tam gromadzić wszystkie platformy VOD, wykupywać do nich dostęp w cenach rynkowych i zarządzać nimi w jednym miejscu.

Jeśli oferta T-Mobile Cię nie przekonała, a szukasz alternatyw dla Netfliksa, koniecznie zerknij do naszego artykułu Serwisy i platformy streamingowe w Polsce. Porównanie, cena i oferta [2025]. Znajdziesz w nim kilkanaście serwisów VOD, działających w naszym kraju, wraz z dostępnymi planami i cenami.

Zobacz również
Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

Obserwuj nas