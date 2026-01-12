Nowy gracz na rynku kamer sportowych. Zaczyna mocnym uderzeniem

Firmie Dreame jeszcze nie znudziło się odkurzanie, ale ewidentnie chce też pozamiatać… w innych kategoriach sprzętowych. Podczas targów CES 2026 zaprezentowała kamerkę sportową, która wydaje się całkiem ciekawą odpowiedzią na urządzenia marek GoPro czy DJI. Nazywa się Leaptic Cube.

Dreame Leaptic Cube to dobrze wyposażona kamera sportowa

Kamera Dreame Leaptic Cube została wyposażona w sensor formatu 1/1.3″ o rozdzielczości 50 Mpix, połączony z obiektywem o przysłonie f/2.8 i polu widzenia 155 stopni. Umożliwia nagrywanie wideo w rozdzielczości aż do 8K, a także w jakości 4K/60 fps z HDR oraz 4K/120 fps na potrzeby slow-motion.

W środku drzemie również procesor, który przy użyciu sztucznej inteligencji na bieżąco optymalizuje parametry obrazu i dźwięku, a także zapewnia moc obliczeniową potrzebną chociażby do funkcji śledzenia obiektów czy stabilizacji GyroSteady. Dodatkowo kamera oferuje dostęp do asystenta głosowego Moko, pozwalającego na sterowanie urządzeniem za pomocą wypowiadanych komend. Poza tym istnieje możliwość obsługi za pomocą gestów.

Dreame Leaptic Cube (źródło: Dreame)

Dwa sposoby nagrywania

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem zastosowanym tu przez Dreame jest odłączany moduł kamery. Dzięki temu możliwe jest zdalne nagrywanie z odległości nawet do 30 metrów od centralki wyposażonej w wyświetlacz LCD o przekątnej 2,27 cala, co pozwala liczyć na podgląd na żywo. W tym trybie maksymalny czas działania wynosi 90 minut, a gdy obie części tworzą całość, można nagrywać nawet przez 200 minut na jednym ładowaniu.

Dreame Leaptic Cube (źródło: Dreame)

Do tego dochodzi maksymalnie 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Gdyby okazało się jej za mało, można w środku zainstalować kartę microSD o pojemności do 1 TB. Całość jest na tyle mała, by mieścić się na dłoni i waży mniej niż 56 gramów.

Dreame Leaptic Cube (źródło: Dreame)

To tylko zapowiedź

Jak na razie nie poznaliśmy ceny kamerki Dreame Leaptic Cube, nie padła też żadna konkretna data premiery. Osoby zainteresowane tym urządzeniem mogą jednak zarejestrować się na jego oficjalnej stronie, aby otrzymać powiadomienie, gdy te informacje zostaną ujawnione.