Samsung Galaxy A07 zadebiutował. Cena jedną z głównych zalet

Południowokoreański producent pokazał nowy, naprawdę tani smartfon. Oto Samsung Galaxy A07.

Co oferuje Samsung Galaxy A07?

W 2024 roku, w okolicach połowy sierpnia, zadebiutował Samsung Galaxy A06. Natomiast teraz, rok po tej premierze, firma pochwaliła się następcą. Ponownie mamy do czynienia ze smartfonem, w którym producent stara się zaoferować możliwie najwięcej w niskiej cenie.

Samsung Galaxy A07 wyposażony jest w całkiem spory, 6,7-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Złośliwi pewnie stwierdzą, że znacznie droższe smartfony Apple – jak przykładowo iPhone 16 Plus czy iPhone 16e – oferują zauważalnie gorszą częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz.

Sercem omawianego smartfona jest układ MediaTek Dimensity Helio G99. Na pokładzie – zależnie od wybranego wariantu – znalazło się również miejsce na 4, 6 lub 8 GB RAM, a także na 64, 128 lub 256 GB na pliki użytkownika. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 5000 mAh z możliwością ładowania z mocą do 25 W. Nie zabrakło gniazda na kartą pamięci microSD.

Jeśli chodzi o zestaw aparatów, to z tyłu mamy główne „oczko” 50 Mpix, któremu towarzyszy aparat makro 2 Mpix. Z kolei z przodu znalazł się aparat 8 Mpix, który powinien sprawdzić się w trakcie prowadzenia wideorozmów. Samsung Galaxy A07 to także modem LTE oraz czytnik linii papilarnych zlokalizowany z boku obudowy.

To wszystko działa pod kontrolą Androida 15 z interfejsem One UI 7.0 oraz zapowiedzią wydania sześciu aktualizacji oprogramowania. Wnętrzności zamknięto w obudowie o wymiarach 164,4 x 77,4 x 7,6 mm, a waga wynosi 184 g. Wypada jeszcze wspomnieć o certyfikacie IP54 oraz wersjach kolorystycznych – czarna, zielona i jasnofioletowa.

Ile kosztuje Samsung Galaxy A07?

Zanim przejdziemy do cen, to należy odnotować, że Samsung Galaxy A07 obecnie oferowany jest w Indonezji i nie są znane informacje na temat debiutu na polskim rynku.

Ceny zaczynają się od 1399000 rupii indonezyjskich (równowartość około 313 złotych) za wersję 4/64 GB. Model 4/128 GB został wyceniony na 1649000 rupii indonezyjskich (około 369 złotych), wariant 6/128 GB na 1949000 rupii indonezyjskich (około 436 złotych), a wersja 8/256 GB to wydatek 2299000 rupii indonezyjskich (około 515 złotych).