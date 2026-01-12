Tania wycieczka zagraniczna? Teraz znajdziesz ją o wiele łatwiej

Tania wycieczka zagraniczna to Twoje marzenie? Dzięki najnowszej funkcji jednej z popularnych platform podróżniczych znacznie łatwiej znajdziesz przystępną ofertę na wypad za granicę.

Nowa funkcja Skyscanner pomoże Ci znaleźć najtańszy kierunek wycieczki

Platforma Skyscanner zyskała nową funkcję, dzięki której tanie wakacje zaplanujesz znacznie łatwiej i szybciej. Planer najtańszych miejsc docelowych przedstawi najtańsze kierunki na każdy miesiąc, a także średnią cenę lotu oraz najtańszy dzień podróży.

Aby skorzystać z nowej opcji Skyscanner należy wybrać miesiąc, w którym chcesz zaplanować podróż. Narzędzie pokaże dziesięć top najtańszych kierunków (średnio) przypadających na dany miesiąc. Poza tym planer przedstawi, dlaczego warto odwiedzić dane miejsce, a także poda średnią cenę lotu w obie strony i najtańsze dni. Jeśli już zdecydujesz się na kierunek swojej podróży wystarczy jedno kliknięcie, aby przeglądać loty i proponowane hotele.

Planer najtańszych miejsc docelowych na styczeń 2026 (źródło: Skyscanner)

Tania wycieczka zagraniczna – gdzie wybrać się na wakacje w 2026 roku?

Dzięki analizie OnePoll na zlecenie Skyscanner ujawniono też top 10 najtańszych kierunków na 2026 rok. Należy do nich:

Tirana (Albania) – średnia cena lotu w obie strony 297 złotych,

Mediolan (Włochy) – średnia cena lotu w obie strony 359 złotych,

Londyn (Wielka Brytania) – średnia cena lotu w obie strony 378 złotych,

Helsinki (Finlandia) – średnia cena lotu w obie strony 378 złotych,

Pafos (Cypr) – średnia cena lotu w obie strony 412 złotych,

Praga (Czechy) – średnia cena lotu w obie strony 421 złotych,

Rzym (Włochy) – średnia cena lotu w obie strony 436 złotych,

Paryż (Francja) – średnia cena lotu w obie strony 445 złotych,

Valletta (Malta) – średnia cena lotu w obie strony 519 złotych,

Ateny (Grecja) – średnia cena lotu w obie strony 521 złotych.

Dane statystyczne ujawniły również, że średnio najtańszym dniem na lot w 2026 roku jest wtorek. Warto też wspomnieć, że aż 28% Polaków czuje się przytłoczonych wizją rezerwacji wyjazdu, a zdecydowana większość, bo aż 71%, na pierwszym planie stawia koszty.

Warto przypomnieć, że w lipcu 2025 roku w serwisie Skyscanner wdrożono funkcję Drops, która pomaga użytkownikom zweryfikować, czy dana oferta last minute na lot jest opłacalna. Z kolei we wrześniu 2025 roku dodano opcję opartą na sztucznej inteligencji, wspierającą w odnalezieniu idealnego miejsca na podróż.