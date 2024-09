Plus Światłowód z krótką umową już od 19 złotych miesięcznie

Operator sieci Plus przygotował nową ofertę na Plus Światłowód z umową na jedynie 12 miesięcy. Cena najtańszej prędkości internetu zaczyna się już od 19 złotych miesięcznie.

Plus Światłowód dla studentów od 19 złotych miesięcznie

Nowa oferta kierowana jest do studentów, którzy z pewnością będą potrzebowali szybkiego i niezawodnego internetu, a właśnie tym cechuje się światłowód. Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy, czyli nieco dłużej niż trwa rok akademicki, ale być może jakiś student będzie musiał skorzystać z zasobów internetu przed ewentualną poprawką we wrześniu (czego oczywiście nikomu nie życzymy).

Osoby, które jednocześnie podpiszą umowę na abonament głosowy w Plusie za minimum 44 złotych miesięcznie lub Polsat Box za co najmniej 19 złotych co miesiąc albo już takowy posiadają, dostaną rabat na Plus Światłowód. Z jego uwzględnieniem zapłacą:

19 złotych miesięcznie za prędkość do 300 Mbit/s (S),

29 złotych miesięcznie za prędkość do 600 Mbit/s (M),

39 złotych miesięcznie za prędkość do 1 Gbit/s (L),

69 złotych miesięcznie za prędkość do 2 Gbit/s (XL).

Warto tutaj przypomnieć, że Plus Światłowód XL o prędkości do 2 Gbit/s jest dostępny od niespełna miesiąca. 2 Gbit/s to maksymalna prędkość, możliwa do uzyskania na dwóch urządzeniach równocześnie (po 1 Gbit/s na każde).

Operator w ramach umowy zapewnia też router Wi-Fi bez dodatkowych opłat, co nie jest standardem, gdyż nierzadko klienci muszą dopłacić kilka złotych miesięcznie za użyczenie sprzętu. W razie potrzeby można również dokupić wzmacniacz sygnału.

Studenci mogą też dokupić pakiet All in Streaming w atrakcyjnej cenie

Klienci Plusa mogą dokupić do abonamentu również pakiet All in Streaming w cenie, zaczynającej się już od 25 złotych miesięcznie (cena zależy od wysokości abonamentu). Zapewnia on dostęp do trzech platform z wideo na żądanie: Disney+, Max (dawn. HBO Max) i Polsat Box Go Plus. Stał się on jeszcze bardziej opłacalną propozycją po ostatnich zmianach w cennikach Disney+ oraz zmianie HBO Max na Max.