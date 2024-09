T-Mobile ma nową usługę. Poprawi zasięg Wi-Fi w Twoim domu

Operator T-Mobile przygotował nową ofertę. Klienci korzystający z internetu domowego mogą ulepszyć swoją sieć dzięki wzmacniaczom sygnału oferowanym w ramach usługi Wi-Fi Extra. Na czym to polega i ile kosztuje?

Wi-Fi Extra w T-Mobile

Internet bezprzewodowy w domu to coś, bez czego już w sumie nie możemy żyć. Do pracy, rozrywki czy nauki – przydaje się do wszystkiego. Zdarza się jednak, że dostęp do sieci w naszych mieszkaniach nie jest wystarczająco dobry. O ile w części pomieszczeń, najczęściej tych położonych najbliżej routera, jesteśmy usatysfakcjonowani, o tyle dalsze zakątki są często pozbawione sygnału.

Dość prostym rozwiązaniem jest zastosowanie wzmacniacza sygnału i wykorzystanie technologii bezprzewodowej Mesh, czyli siatki sieci, dzięki której internet dotrze dalej niż jest to możliwe przy zastosowaniu jednego routera. Operator T-Mobile angażuje się we wdrażanie nowoczesnych technologii. Niedawno ułatwił wyrabianie kart eSIM, a teraz podjął się kolejnego wyzwania. Od września 2024 roku proponuje technologię Mesh swoim klientom.

Nowa usługa Wi-Fi Extra obejmuje zwiększenie zasięgu sieci internetowej, automatyczne przełączanie się pomiędzy poszczególnymi źródłami sygnałów, a także ujednolicenie logowania się do sieci. W praktyce oznacza to, że przechadzając się po domu, nasze urządzenie będzie automatycznie przełączało się pomiędzy jednostkami, bez przerw w dostępie do internetu.

Co więcej, operator w ramach nowej propozycji ma zamiar monitorować i optymalizować domową sieć poprzez dostosowywanie pasma oraz mocy sygnału. Jeśli zdarzy się, że sygnał spadnie poniżej poziomu -67 dBm, T-Mobile podejmie kontakt z klientem, którego celem jest poprawa łączności.

Wi-Fi Extra w T-Mobile – cena

W ramach nowej usługi operator ma zagwarantować rozszerzenie zasięgu sieci internetowej poprzez zainstalowanie od jednego do pięciu wzmacniaczy Wi-Fi Extra Mesh Extender. Użytkownicy będą mogli wygodnie skonfigurować swoją domową sieć za pomocą aplikacji Mój T-Mobile.

Opłata za nową usługę wynosi 15 złotych miesięcznie za każdy wzmacniacz zainstalowany u konsumenta lub 12,19 złotych netto/14,99 złotych brutto za każdy wzmacniacz u klientów innych niż konsumenci.

Usługa obowiązuje przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do końca umowy, i można z niej zrezygnować w każdej chwili. Została ona skierowana do klientów posiadających internet stacjonarny oraz nowych, którzy zdecydują się na zawarcie umowy.

Regulamin usługi Wi-Fi Extra w T-Mobile (PDF)