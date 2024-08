Plus Światłowód dostępny w nowej, jeszcze wyższej prędkości

Plus Światłowód jest dostępny dla coraz większej liczby gospodarstw domowych w Polsce. Dziś operator ogłosił, że w jego ofercie pojawiła się nowa, niedostępna wcześniej prędkość. Klienci mogą kupić internet światłowodowy również w pakiecie z innymi usługami.

Plus Światłowód do 2 Gbit/s – cena

Do tej pory najszybszy Plus Światłowód miał prędkość 1 Gbit/s, czyli nie wyróżniał się na tle konkurencji. Dziś jednak operator ogłosił, że w jego ofercie pojawiła się nowa prędkość – do 2 Gbit/s. Tutaj sytuacja z dostępnością u innych dostawców jest inna – taka prędkość nie jest powszechnie spotykana. Internet światłowodowy do 2 Gbit/s oferowali do tej pory Netia i Orange.

Prędkość do 2 Gbit/s dostępna jest w ramach taryfy o nazwie Plus Światłowód XL. Klienci, którzy posiadają telewizję Polsat Box za co najmniej 19 złotych miesięcznie lub abonament głosowy w Plusie za minimum 44 złote miesięcznie, zapłacą za najszybszy światłowód 69 złotych miesięcznie przez 12 miesięcy, a potem 90 złotych miesięcznie.

Operator przygotował też pakiet z telewizją. Plus Światłowód XL do 2 Gbit/s z telewizją Polsat Box z pakietem S, który daje dostęp do 57 kanałów, kosztuje 69 złotych miesięcznie przez pierwszy rok. Od 13. miesiąca opłata abonamentowa wzrośnie do 120 złotych miesięcznie. Niniejsza oferta dotyczy nowych klientów.

Ponadto klienci mogą kupić dodatkowo pakiet All in Streaming, który zapewnia dostęp do 3 serwisów VOD – Polsat Box, Disney+ i Max. Osoby, które podpiszą umowę na Plus Światłowód XL do 2 Gbit/s i dobiorą do niego pakiet All in Streaming, zapłacą za ten ostatni 25 złotych miesięcznie.

Plus Światłowód – zasięg

Według ostatnich danych, przekazanych podczas prezentacji wyników za drugi kwartał 2024 roku, usługa internetu stacjonarnego Plusa i Netii jest dostępna dla ponad 10 mln gospodarstw domowych w Polsce, w których mieszkają prawie 23 miliony mieszkańców Polski.

Dostępność internetu światłowodowego pod konkretnym adresem można sprawdzić na tej stronie internetowej – wystarczy wpisać nazwę miejscowości i dokładny adres. Plus Światłowód o prędkości do 2 Gbit/s jest dostępny wyłącznie w wybranych lokalizacjach, nie wszędzie, gdzie operator oferuje światłowód.