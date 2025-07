Orange chwali się rozwojem 5G. Co się zmieniło?

Część klientów Orange mogła niedawno zauważyć pojawienie się sieci 5G w swojej okolicy. Operator wprowadził sporo zmian.

Rozwój sieci 5G w Orange

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że klienci Orange mogą już korzystać z 5G na nowej częstotliwości – uruchomiono 45 stacji bazowych w paśmie 700 MHz. To jednak tylko jedna z licznych inicjatyw podjętych przez firmę, których celem jest między innymi zwiększenie dostępności 5G w różnych regionach Polski. Teraz operator postanowił podsumować to, co zrobił w drugim kwartale bieżącego roku, i – trzeba przyznać – nudno z pewnością nie było.

Orange pochwaliło się 38 nowymi nadajnikami, zmodernizowaniem setek istniejących stacji bazowych i uruchomieniem superszybkiego 5G w prawie 550 lokalizacjach. Wypada zaznaczyć, że nowe stacje bazowe pojawiły się przede wszystkich w mniejszych miastach i miejscowościach – tam, gdzie konieczne było wzmocnienie zasięgu oraz zwiększenie pojemności sieci.

Operator dodaje, że najwięcej nowych stacji bazowych uruchomiono w województwie mazowieckim, dolnośląskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. Jeśli zauważyłeś poprawę w ostatnich miesiącach, chyba już wiesz z czego ona wynika.

Ile stacji bazowych jest dostępnych dla użytkowników sieci Orange?

Według danych na koniec pierwszego półrocza 2025 roku, klienci sieci Orange mają łącznie do dyspozycji 12609 stacji bazowych. Taka wartość powinna zapewnić zadowalający zasięg w wielu różnych lokalizacjach na terenie całego kraju. Z kolei superszybkie 5G dostępne już na ponad 3700 stacjach bazowych.

Wypada jeszcze wspomnieć, że operator od kwietnia do czerwca zmodernizował ponad 900 istniejących stacji mobilnych. Dołożono do nich niemal 600 warstw LTE, co w założeniach powinno przełożyć się na pojemność sieci i wyższy komfort korzystania.

Wyjeżdżasz na wakacje w Polsce? Jeśli tak, to możliwe, że również podczas odpoczynku zauważysz lepszy zasięg. Niedawno Orange poinformowało o rozmieszczeniu mobilnych stacji bazowych w regionach turystycznych.

Mobilne stacje pojawiły się w 11 lokalizacjach. Nad morzem w 9 miejscowościach: Sztutowo, Rowy, Świnoujście, Ustronie Morskie, Jarosławiec, Jastarnia, Kamień Pomorski, Grzybowo niedaleko Kołobrzegu i Wicie koło Darłowa. Do tego dochodzą dwie stacje w Kotlinie Kłodzkiej – Stroniu Śląskim i Radkowie. Większość stacji zapewni obsługę technologii 5G w paśmie C.