Fonia ma nową ofertę dla zapalonych podróżników. Jedna karta SIM na 200 krajów

Operator Fonia wystartował z nową propozycją dla obecnych i przyszłych klientów, którzy chcą korzystać z sieci podczas zagranicznych podróży. Marka pozwala na łatwe zainstalowanie wirtualnej karty SIM z pakietem internetowym w korzystnej cenie, która będzie działać na terenie 200 krajów lub regionów świata.

Nowa oferta dla podróżujących

Operator Fonia nie jest szczególnie znany na terenie Polski. Na naszym rynku pojawił się we wrześniu 2022 roku, kiedy to oferował usługi telekomunikacyjne bez opłat – wystarczyło oglądać reklamy, aby uzyskać darmowy dostęp do usług. Z kolei w maju 2023 roku nieco przebudowano ofertę i zaktualizowano cennik. Dodatkowo klienci mają możliwość skorzystania z aplikacji, w której dostępne są kody promocyjne oraz program cashback. Zdobyte zwroty za zakupy można wypłacić na konto bankowe lub przeznaczyć na opłaty subskrypcyjne.

Z okazji nadchodzącego lata operator dodaje do swojej oferty nową markę, a jest nią Fonia. Travel. W ramach tej propozycji klient może skorzystać z e-SIM, o ile posiadany przez niego smartfon jest wyposażony w ten moduł. Gdy użytkownik zdecyduje się na podróż za granicę, może skorzystać z pakietów internetowych dedykowanych dla danego kraju lub wybranego regionu.

Proponowane pakiety działają na terenie 200 krajów i regionów świata, a ich ceny startują od 1,50 euro. Każda lokalizacja cechuje się inną ceną, ilością gigabajtów oraz okresem obowiązywania. Przykładowo za 7-dniowy pakiet internetu 1 GB w Austrii należy zapłacić 1,66 euro, a w Kanadzie 3,16 euro. Z kolei w Turcji za 2 GB na 15 dni opłata wynosi 3,20 euro.

Przykładowe pakiety internetu (źródło: Fonia. Travel)

Pakiety dostępne są w formie jednorazowej i odnawialnej, dzięki czemu Fonia. Travel. sprawdzi się także u osób, które np. regularnie wyjeżdżają do pracy za granicą.

Jak skorzystać z Fonia. Travel.?

Rozwiązanie Fonia. Travel. może doskonale zastąpić drogie oferty roamingu, które oferowane są przez innych operatorów telefonii komórkowej. Wirtualna karta SIM z dostępem do internetu jest bezpieczniejsza niż Wi-Fi dostępne w miejscach publicznych, nie można jej zgubić ani przekopiować oraz nie generuje dodatkowych odpadów dla środowiska.

Aby aktywować e-SIM należy najpierw wybrać i opłacić pakiet internetu dla danego kraju lub regionu. Po tym procesie klient w wiadomości e-mail otrzyma kod QR wraz z kodem aktywacyjnym dla karty oraz instrukcję jej zainstalowania. Po zrealizowaniu wszystkich kroków e-SIM jest gotowe do użycia.

Aktywacja karty e-SIM na Androidzie (źródło: Fonia. Travel)

Operator Fonia angażuje się też w integrację z klientami z branży finansowej oraz turystycznej. Partnerzy mogą dołączyć do oferty instalacji karty e-SIM, aby rozszerzyć dostępność pakietów internetowych w danym kraju.