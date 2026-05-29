Wkrótce w Biedronkach kupicie produkty „wyhodowane w laboratorium”

Biedronka ogłosiła, że jeszcze w 2026 roku zostanie otwarta przestrzeń, gdzie opracowywane będą produkty, które mają odpowiadać na zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów.

Biedronka LAB ma kształtować przyszłość polskiego rynku żywności

Biedronka zapowiada, że Biedronka LAB zacznie działać na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jeszcze w 2026 roku. Jak podkreśla, to pierwsze takie centrum w Polsce i całej Europie. Według założeń – dzięki wieloletniej umowie – ma być tam „kształtowana przyszłość polskiego rynku żywności” dzięki „odpowiedzialnej współpracy biznesu i nauki”.

Biedronka LAB (źródło: Biedronka)

Biedronka deklaruje, że wypracowane wspólnie z klientami produkty będą odpowiadać na zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów (…) w zakresie smaku, składu, funkcjonalności, a także opakowań i wygody użytkowania produktów spożywczych i przemysłowych. Nie pozostaną one bowiem „zamknięte” za drzwiami Biedronka LAB, tylko trafią do sprzedaży w sklepach w całej Polsce.

Jak podkreśliła dr inż. Justyna Szymani, Dyrektor Działu Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej, nowo opracowane produkty mają wspierać m.in. walkę z chorobami dietozależnymi zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych oraz osób starszych.

Biedronka LAB już doceniło pierwsze projekty

Biedronka LAB we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego zorganizowała konkurs pod nazwą Tworzenie produktów z Biedronką – Od młodych dla młodych, w ramach którego powstało 20 innowacyjnych konceptów, skierowanych do młodej grupy odbiorców.

Zwyciężył „produkt z kategorii zdrowych przekąsek”, który – jak podaje Biedronka – wyróżnia się wysoką wartością odżywczą produktu, poręcznością i możliwością dzielenia się zdrową przekąską z rówieśnikami oraz wysokim poziomem innowacyjności i trafnym odpowiadaniem na aktualne potrzeby rynku. Ponadto komisja konkursowa orzekła, że wykazuje się znaczącym potencjałem komercjalizacji i oferuje atrakcyjną propozycję wartości dla grupy docelowej.

Teraz zwycięski produkt będzie opracowywany wraz z producentami, aby jeszcze w 2026 roku trafić na sklepowe półki w marketach sieci . Jego autorzy otrzymali zaś voucher w wysokości 3000 złotych na zakupy do Biedronki. Ponadto Biedronka przyznała wyróżnionym zespołom – autorom innych projektów – vouchery na kwotę 1000 złotych.