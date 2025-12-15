Mega promocja wraca do Lidla. Dostajesz drugą szansę

Znany sprzęt z Lidla znowu jest dostępny w bardzo dobrej promocji. Urządzenie odciąży w kuchni i pomoże przygotować świąteczne potrawy. Sprawdź, jak skorzystać z promocji.

Lidlomix znowu w świetnej cenie

Pod koniec listopada 2025 roku Lidlomix (MC Smart) był dostępny najtaniej w historii. Wygląda na to, że historia lubi się powtarzać, bo niemiecka sieć handlowa znowu wyprzedaje swoje roboty kuchenne. Może to dobry pomysł na prezent dla mamy albo teściowej?

Sugerowana przez producenta cena Monsieur Cuisine Smart wynosi 2499 złotych, ale dzięki najnowszej akcji niemieckiej sieci handlowej możesz zaoszczędzić 900 złotych. Promocja obowiązuje do 21 grudnia 2025 roku. Aby z niej skorzystać, należy udać się do sklepu, aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować kartę Lidl Plus przed płatnością, ewentualnie wejść na lidl.pl.

Jak można dowiedzieć się z aplikacji – zniżka z kuponem obowiązuje wyłącznie stacjonarnie, a roboty mają być oferowane w kolorze antracytowym i czerwonym. W sklepie online natomiast, bez potrzeby aktywowania kuponu, możecie zamówić termoroboty MC Smart za 1599 złotych w kolorze czerwonym i czarnym. Biały jest dostępny w cenie standardowej, czyli za 2499 złotych.

Kupon do aktywowania w Lidl Plus (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Lidlomix (MC Smart) – co oferuje termorobot z Lidla?

W ostatnich latach termoroboty mocno zyskały na popularności i w wielu kuchniach zastępują już kilka garnków, nieporęczne wagi, blendery czy miksery. Lidlomix to jeden z przykładów budżetowych, wielofunkcyjnych sprzętów kuchennych, które wesprą kuchcików w codziennym przygotowaniu dań.

Monsieur Cuisine Smart (źródło: Lidl)

Monsieur Cuisine Smart, znany też pod potoczną nazwą Lidlomix, jest już na rynku od 2022 roku. Urządzenie zajmie się zagniataniem ciasta, gotowaniem wody, jajek czy zup, rozdrabnianiem, wolnym gotowaniem, a także fermentowaniem. Dzięki specjalnej przystawce, dołączonej do zestawu, przygotujesz też zdrowe posiłki na parze. Ponadto Lidlomix zważy dodawane produkty i częściowo wyczyści się sam.

Wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie 8-calowego ekranu dotykowego, który posłuży nie tylko do sterowania urządzeniem, ale też odczytywania przepisów czy odmierzania kolejnych składników. Wspomnę również, iż Lidlomix łączy się z aplikacją na smartfony, w której m.in. przejrzysz przepisy i przygotujesz listę zakupów. Co ważne, dostęp do platformy z przepisami jest darmowy. Warto wiedzieć, że maszyna ma dość pokaźne rozmiary, wynoszące 45,7×30,1×37,2 cm. Trzeba więc wygospodarować dość sporo miejsca na blacie.

Warto również przypomnieć, że w połowie listopada 2025 roku w Polsce zadebiutował nowy model Lidlomiksa. Monsieur Cuisine Compact to kompaktowy wariant, pozbawiony dużego ekranu. Podkreślę jednak, że sprzęt ten nie jest obecnie oferowany w promocyjnej cenie. Aktualna cena maszyny wynosi 1099 złotych.