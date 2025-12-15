Polski serwis VOD zostanie wyłączony. Działał przez 16 lat

Przetrwał półtorej dekady, ale jego formuła się wyczerpała. Polski serwis VOD – Cineman.pl – przestanie działać 31 grudnia 2025 roku. Decyzja jest ostateczna (i w sumie zrozumiała).

Cineman.pl kończy działalność po 16 latach na rynku

Wraz z końcem 2025 roku serwis Cineman.pl przestanie istnieć. Od stycznia 2026 roku nie będzie możliwości korzystania z żadnej usługi, oferowanej w ramach tej platformy. Już teraz natomiast nie ma opcji, by wykupić subskrypcję, a osobom, które aktualnie ją opłacają, zostanie automatycznie wyłączona – nie trzeba nic robić.

Dostępna na polskim rynku od 16 lat platforma Cineman.pl zawiera (a właściwie pomału można mówić, że zawierała):

katalog filmów dostępnych za darmo,

bibliotekę premierowych produkcji dostępnych do wypożyczenia,

a także obszerny, bo liczący około 1500 pozycji zbiór filmów nowych i starych, dostępnych w ramach subskrypcji Filmklub+, wycenianej na 29,90 złotych miesięcznie.

Były to tytuły z katalogu wydawniczego grupy Monolith Films – największego niezależnego dystrybutora w Polsce. Mowa zarówno o projektach realizowanych w większym lub mniejszym zakresie przez tę firmę (z głośniejszych warto wymienić chociażby Pokłosie, Różyczkę, Kamienie na szaniec, Galerianki czy Białą odwagę), jak również o hitach przez nią dystrybuowanych (to z kolei między innymi Pasja, Uprowadzona, Jestem Bogiem, John Wick, Wilk z Wall Street, Na noże, Konklawe czy La La Land).

Formuła się wyczerpała

Serwis, którego katalog ograniczony jest do zbiorów jednego dystrybutora, nie zdołał przyciągać takich tłumów jak bardziej uniwersalne platformy. Pomimo wieloletniej obecności na rynku, w listopadzie 2025 roku Cineman.pl został odwiedzony przez niewiele ponad 37 tysięcy użytkowników, a każdy z nich spędził tam średnio mniej niż 7 minut (jak wynika z danych Mediapanelu).

Co dalej? Serwis Wirtualnemedia.pl podaje, że zamiast utrzymywać własną platformę, grupa Monolith Films zamierza teraz szerzej współpracować z popularniejszymi serwisami (które zresztą nie od wczoraj pełnią rolę jej biznesowych partnerów). Dystrybuowane przez nią tytuły można znaleźć między innymi w katalogach Canal+, Player, TVP VOD, CDA Premium, Filmbox, Megogo czy Amazon Prime Video.