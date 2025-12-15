Jeden smartfon, dwie promocje. Ty decydujesz, ile oszczędzisz i co zyskasz

To najlepsza możliwa sytuacja dla klientów. Macie bowiem do wyboru aż dwie promocje na jeden (bardzo atrakcyjny) smartfon. W obu przypadkach wyjdziecie na duży plus.

Promocja numer 1 – Vivo X300 Pro z zestawem Photo Kit i akcesoriami w prezencie

Marka Vivo ogłosiła przed chwilą, że rozpoczęła współpracę z Orange, dzięki czemu w ofercie operatora pojawił się smartfon Vivo X300 Pro. Z tej okazji przygotowano specjalną, bardzo atrakcyjną promocję, dzięki której można wiele zyskać i tym samym sporo zaoszczędzić.

Osoby, które zdecydują się na zakup tego modelu, oprócz samego smartfona, otrzymają – bez dodatkowych opłat – zestaw akcesoriów, składający się z:

ładowarki o mocy 90 W,

słuchawek bezprzewodowych Vivo TWS 3E z aktywną redukcją szumów,

zewnętrznego obiektywu Vivo Zeiss 2,35x Telephoto Extender,

a także etui i adaptera do zamontowania ww. obiektywu na tylnym panelu urządzenia.

źródło: Vivo

Producent podaje, że łączna wartość dodawanych w prezencie akcesoriów wynosi ~1700 złotych (sam Photo Kit kosztuje dziś w Media Expert 1699 złotych). Tymczasem jedynym wydatkiem, jaki poniesiecie, jest 5999 złotych za smartfon Vivo X300 Pro – możecie zapłacić od razu całą kwotę z góry lub rozłożyć płatność na raty 0%. Naturalnie można też dobrać do niego abonament.

Promocja numer 2 – Vivo X300 Pro taniej i ewentualnie z dodatkowym rabatem

Od początku grudnia 2025 roku dostępna jest promocja na smartfon Vivo X300 Pro, w ramach której obniżono jego cenę w sklepie Media Expert do 5499 złotych. Ponadto możecie zyskać jeszcze dodatkowe 500 złotych rabatu, jeśli zdecydujecie się odsprzedać nieużywany już telefon. Dodatkowo od finalnej ceny zostanie odjęta kwota, na jaką sklep wyceni oddawany sprzęt.

Gdzie kupić? Recenzja Vivo X300 Pro 16/512 GB ok. 5499 zł Media Expert Orange Zawiera linki afiliacyjne.

W obu przypadkach wyjdziecie zatem na duży plus, bez względu na to, z której promocji skorzystacie. Każda oferta jest interesująca i odpowiada na różne oczekiwania klientów.

Warto również wspomnieć, iż w niższej cenie – za 4599 złotych – dostępny jest też smartfon Vivo X300 (bez dopisku „Pro”). W jego przypadku także możliwe jest uzyskanie dodatkowego rabatu w kwocie 500 złotych za odsprzedanie nieużywanego już telefonu.