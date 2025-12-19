Tak ma wyglądać składany iPhone. Będzie zupełnie inny niż Samsung Galaxy Z Fold

Składany iPhone, który ma planowo zadebiutować „już” w 2026 roku, ma coraz mniej tajemnic. Teraz pojawiły się grafiki, które ujawniają jego (potencjalny) wygląd. To będzie zupełnie inna konstrukcja niż Samsung Galaxy Z Fold.

Tak ma wyglądać składany iPhone

Informacje na temat wyglądu i wymiarów pierwszego składanego smartfona Apple (o oznaczeniu „V68”) udostępnił niemiecki serwis iphone-ticker.de, który otrzymał dane od jednego z producentów akcesoriów. Trzeba jednak zauważyć, że nie pokrywają się one w pełni z ostatnimi doniesieniami na temat składanego iPhone’a.

Według nich składany iPhone miał bowiem mieć 5,25-calowy ekran na zewnątrz i 7,58-calowy wewnątrz. Z kolei informacje przekazane przez niemiecki serwis wskazują na nieco większe przekątne. Konkretniej wewnątrz Apple ma rzekomo umieścić 7,76-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2713×1920 pikseli.

Takie wymiary ma mieć pierwszy składany iPhone po rozłożeniu (źródło: iphone-ticker.de)

Grafika wskazuje na zastosowanie podekranowego aparatu, o czym wspominały wcześniejsze doniesienia. Z kolei na zewnątrz podobno znajdzie się 5,49-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2088×1422 pikseli z okrągłym otworem na aparat. Po drugiej stronie natomiast mają być dwa aparaty na podłużnej wyspie jak w iPhone Air, który zadebiutował 9 września 2025 roku.

Takie wymiary ma mieć pierwszy składany iPhone po złożeniu (źródło: iphone-ticker.de)

Udostępnione grafiki pokazują też włącznik z prawdopodobnie czytnikiem linii papilarnych i przycisk czynności na bocznej krawędzi oraz klawisze do regulacji głośności na… górnej krawędzi, co jest wyjątkowo dziwnym miejscem na nie.

Taką grubość ma mieć pierwszy składany iPhone (źródło: iphone-ticker.de)

Złożony składany iPhone ma mieć wymiary 120,6×83,8×9,6 mm. Po rozłożeniu natomiast 120,6×167,7×4,8 mm. Konstrukcyjnie będzie zatem podobny do Google Pixel Fold 1. generacji oraz Oppo Find N, choć wiele osób nazywa go też „składanym iPadem Mini”.

Składany iPhone może zadebiutować w 2026 roku, ale to koniec dobrych wiadomości

Zakulisowe doniesienia wskazują, że Apple chce zaprezentować swój pierwszy składany smartfon w drugiej połowie 2026 roku, lecz analityk Ming-Chi Kuo spodziewa się, że do końca przyszłego roku mogą występować problemy z jego dostępnością, które skończą się dopiero w 2027 roku.

Warto też przypomnieć, iż obserwatorzy rynku spodziewają się, że składany iPhone pobudzi popyt na składane smartfony.