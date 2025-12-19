render przedstawiający, jak ma wyglądać pierwszy składany iPhone
Tak ma wyglądać pierwszy składany iPhone (źródło: iphone-ticker.de)
Smartfony

Tak ma wyglądać składany iPhone. Będzie zupełnie inny niż Samsung Galaxy Z Fold

Grzegorz Dąbek
Składany iPhone, który ma planowo zadebiutować „już” w 2026 roku, ma coraz mniej tajemnic. Teraz pojawiły się grafiki, które ujawniają jego (potencjalny) wygląd. To będzie zupełnie inna konstrukcja niż Samsung Galaxy Z Fold.

Tak ma wyglądać składany iPhone

Informacje na temat wyglądu i wymiarów pierwszego składanego smartfona Apple (o oznaczeniu „V68”) udostępnił niemiecki serwis iphone-ticker.de, który otrzymał dane od jednego z producentów akcesoriów. Trzeba jednak zauważyć, że nie pokrywają się one w pełni z ostatnimi doniesieniami na temat składanego iPhone’a.

Według nich składany iPhone miał bowiem mieć 5,25-calowy ekran na zewnątrz i 7,58-calowy wewnątrz. Z kolei informacje przekazane przez niemiecki serwis wskazują na nieco większe przekątne. Konkretniej wewnątrz Apple ma rzekomo umieścić 7,76-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2713×1920 pikseli.

grafika przedstawiająca, jakie wymiary ma mieć pierwszy składany iphone (po rozzłożeniu)
Takie wymiary ma mieć pierwszy składany iPhone po rozłożeniu (źródło: iphone-ticker.de)

Grafika wskazuje na zastosowanie podekranowego aparatu, o czym wspominały wcześniejsze doniesienia. Z kolei na zewnątrz podobno znajdzie się 5,49-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2088×1422 pikseli z okrągłym otworem na aparat. Po drugiej stronie natomiast mają być dwa aparaty na podłużnej wyspie jak w iPhone Air, który zadebiutował 9 września 2025 roku.

grafika przedstawiająca, jakie wymiary ma mieć pierwszy składany iphone (po złożeniu)
Takie wymiary ma mieć pierwszy składany iPhone po złożeniu (źródło: iphone-ticker.de)

Udostępnione grafiki pokazują też włącznik z prawdopodobnie czytnikiem linii papilarnych i przycisk czynności na bocznej krawędzi oraz klawisze do regulacji głośności na… górnej krawędzi, co jest wyjątkowo dziwnym miejscem na nie.

grafika przedstawiająca, jaką grubość ma mieć pierwszy składany iphone
Taką grubość ma mieć pierwszy składany iPhone (źródło: iphone-ticker.de)

Złożony składany iPhone ma mieć wymiary 120,6×83,8×9,6 mm. Po rozłożeniu natomiast 120,6×167,7×4,8 mm. Konstrukcyjnie będzie zatem podobny do Google Pixel Fold 1. generacji oraz Oppo Find N, choć wiele osób nazywa go też „składanym iPadem Mini”.

Składany iPhone może zadebiutować w 2026 roku, ale to koniec dobrych wiadomości

Zakulisowe doniesienia wskazują, że Apple chce zaprezentować swój pierwszy składany smartfon w drugiej połowie 2026 roku, lecz analityk Ming-Chi Kuo spodziewa się, że do końca przyszłego roku mogą występować problemy z jego dostępnością, które skończą się dopiero w 2027 roku.

Warto też przypomnieć, iż obserwatorzy rynku spodziewają się, że składany iPhone pobudzi popyt na składane smartfony.

