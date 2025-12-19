Nowe składaki Samsunga zrobią duży krok naprzód

Najnowsze doniesienia wskazują na to, że przyszłoroczne składaki Samsunga będą jeszcze bardziej imponujące niż tegoroczne. Galaxy Z Flip 8 ma być wyraźnie smuklejszy, a Galaxy Z Fold 8 zaoferować większe możliwości fotograficzne.

Samsung Galaxy Z Flip 8 będzie wyraźnie smuklejszy

Samsung Galaxy Z Flip 7 okazał się sporym krokiem naprzód względem poprzednika, ale mając po złożeniu 13,7 mm grubości nadal można klasyfikować go jako grubaska, a to nie sprzyja ani popularności, ani – co ważniejsze – praktyczności. Z najnowszych doniesień wynika jednak, że następca zmieni ten stan rzeczy.

Informator znany jako Anthony w serwisie X napisał, że smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 będzie zdecydowanie smuklejszy od swojego poprzednika. Niestety, nie padły przy tym żadne konkrety, a jedynie zapewnienie, że zmiana będzie duża. Co ciekawe, równocześnie urządzenie ma zostać wyposażone w akumulator o większej pojemności, a to również byłoby mile widziane, jako że ogniwo w modelu Samsung Galaxy Z Flip 7 ma jedynie 4300 mAh.

Samsung Galaxy Z Flip 7 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Poza tym przyszłoroczna klapka Samsunga ma mieć także lepszy wyświetlacz, a wydajność – zostać co najmniej utrzymana, dzięki naturalnej zmianie Exynosa 2500 na chipset Exynos 2600. Tego, czy cokolwiek z tego okaże się prawdą, dowiemy się najpewniej latem 2026 roku.

Samsung Galaxy Z Fold 8 także zaliczy poważny progres

Równocześnie z premierą nowego Flipa na rynku powinien pojawić się także Samsung Galaxy Z Fold 8, czyli nowy smartfon składany jak książka. Tegoroczny model – Samsung Galaxy Z Fold 7 – przeszedł taką kurację odchudzającą, że trudno już mu cokolwiek w tym kontekście zarzucić: po złożeniu ma tylko 8,9 mm grubości, niewiele różniąc się od standardowych urządzeń.

Samsung Galaxy Z Fold 7 – fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Na jakie zmiany można zatem się nastawiać w przypadku Ósemki? Informacje, jakimi podzielił się GalaxyClub, wskazują na to, że udoskonalenia będą skupiać się przede wszystkim na aparatach. Przyszłoroczny model ma zachować główny sensor 200 Mpix, ale rozdzielczość ultraszerokokątnej jednostki wzrośnie z 12 do 50 Mpix, a teleobiektywu – z 10 do 12 Mpix. Ten ostatni będzie prawdopodobnie tym samym, jaki znajdzie się we flagowym smartfonie Samsung Galaxy S26 Ultra.