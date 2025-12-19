TikTok sprzedany! Spełnia się amerykański sen

Wygląda na to, że prezydent USA, Donald Trump, oraz chińscy właściciele platformy TikTok wreszcie się dogadali. ByteDance zawarło umowę z amerykańską spółką.

Tak potoczy się dalsza historia TikToka w USA

Przyszłość chińskiej platformy TikTok w USA od dłuższego czasu wisi na włosku. Donald Trump nie mógł się do końca zdecydować i raczej nie chciał pozwolić na całkowite zbanowanie platformy należącej do ByteDance, a wręcz chciał ją ratować. W czerwcu 2025 roku wspominaliśmy, że amerykańską część TikToka ma przejąć „grupa bogatych ludzi”. Z kolei we wrześniu prezydent USA nadmienił, że odbył „bardzo produktywną rozmowę” z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, a amerykańskie firmy wkrótce będą kontrolowały algorytmy TikToka.

Warto wspomnieć, że rzeczniczka prasowa Białego Domu – Karoline Leavitt – podkreśliła, iż umowa została zawarta. Teraz ta umowa musi zostać podpisana, a zespół prezydenta współpracuje ze swoimi chińskimi odpowiednikami, aby to zrobić. Przedstawicielka powiedziała wtedy też, że podpisanie dokumentu ma nastąpić w najbliższych dniach.

Od tamtych słów trochę czasu już minęło, a jak widać – dni zamieniły się w miesiące. Bloomberg jednak donosi, że Shou Chew – prezes TikToka – przekazał pracownikom informację, że ByteDance zawarło umowę z amerykańskim oddziałem TikToka. Warunki mają być podobne do tych, o których wspominał Donalnd Trump na początku 2025 roku.

Kto będzie zarządzał TikTokiem?

Amerykańskiego TikToka ma przejąć grupa inwestorów, w tym Oracle, Silver Lake oraz MGX i to właśnie do nich należeć ma większość udziałów TikToka, a ByteDance zachowa mniej niż połowę udziałów. Według Wirtualnych Mediów 50% udziałów ma należeć do nowo utworzonej amerykańskiej spółki, około 30% do spółek związanych z inwestorami Byte Dance, a 19,9% do firmy ByteDance. Jak donoszą źródła, transakcja ma zostać sfinalizowana 22 stycznia 2026 roku.

Z notatek Chewa, cytowanych przez Bloomberga, wynika, że po sfinalizowaniu transakcji amerykańskie joint venture, zbudowane na fundamencie obecnej organizacji TikTok US Data Security (USDS), będzie działać jako niezależny podmiot z uprawnieniami do ochrony danych w USA, bezpieczeństwa algorytmów, moderowania treści i zapewniania bezpieczeństwa oprogramowania.

Jak zauważają autorzy z Engadget, nadal nie jest jasne, jakie stanowisko w sprawie „przejęcia” platformy zajmują chińscy urzędnicy, choć warto przypomnieć słowa Donalda Trumpa o tym, iż Chiny są w pełni zaangażowane. Jednocześnie tamtejsze Ministerstwo Handlu obiecało, że będzie współpracować ze Stanami Zjednoczonymi w celu właściwego rozwiązania problemów związanych z TikTokiem.