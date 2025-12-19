W święta zatankujesz taniej. Startują promocje na paliwo

Koncerny paliwowe zaanonsowały świąteczne promocje na paliwo. Sprawdź, gdzie możesz zaoszczędzić i w jaki sposób skorzystać z poszczególnych okazji.

Świąteczna promocja na paliwo na Orlenie

Święta za pasem, a wraz z nimi szereg wydatków i to nie tylko na przygotowanie potraw czy prezentów dla bliskich. Wielu z nas to właśnie w grudniu odwiedza rodzinę i znajomych, co często wiąże się z wysokimi kosztami podróży. Pomocne mogą stać się świąteczne promocje na paliwo.

Jednym z koncernów, który pomoże Ci zaoszczędzić na paliwie, jest Orlen. Kierowcy zatankują tam taniej od dziś – 19 grudnia 2025 roku – aż do 6 stycznia 2026 roku. Akcja została skierowana do posiadaczy aplikacji Vitay. Każdy użytkownik podczas trwania promocji będzie mógł zakupić do 150 litrów benzyny lub oleju napędowego marek Efecta lub Verva w cenie obniżonej o nawet 35 groszy na litrze. Z okazji można skorzystać maksymalnie trzy razy podczas tankowania do 50 litrów.

Świąteczna promocja na paliwo na stacjach Orlen (źródło: Orlen Vitay)

Rabat podstawowy wynosi 20 groszy – wystarczy aktywować kupon i zeskanować aplikację przy kasie. Z kolei ci, którzy dodatkowo zdecydują się na produkty z oferty pozapaliwowej (np. hot doga, kawę czy produkt z asortymentu stacji), mogą obniżyć cenę każdego litra paliwa o 35 groszy. Co ważne, niektóre kategorie zostały wyłączone z promocji, w tym wyroby tytoniowe, produkty lecznicze czy napoje alkoholowe.

Z kolei posiadacze elektryków na stacjach Orlen Charge do 5 stycznia 2026 roku naładują swoje samochody za:

2,40 złotych za 1 kWh na złączach DC,

1,95 złotych za 1 kWh na złączach AC.

Świąteczne promocje na paliwo nie tylko na Orlenie

Świąteczną promocję na paliwo zaanonsował też koncern BP. Akcja obowiązuje do 7 stycznia 2026 roku. Aby odebrać rabat 35 groszy na każdy litr paliwa regularnego ON z technologią Active, należy:

zatankować pojazd,

aktywować kupon w aplikacji BPme,

dobrać produkt z oferty pozapaliwowej,

zeskanować aplikację przy kasie.

Świąteczna promocja na paliwo (źródło: BP)

Co ważne, podobnie jak na stacjach Orlen, produkt z oferty pozapaliwowej nie może być m.in. wyrobem tytoniowym, alkoholem, produktem Lotto, doładowaniem, produktem leczniczym czy produktem żywienia początkowego niemowląt. Z regulaminu wynika też, że rabat udzielany jest na transakcje, w których objętość tankowanego paliwa nie przekracza 60 litrów. W czasie trwania promocji klient może skorzystać z kuponu dwukrotnie.

Nieco inną formę okazji zaproponowała Avia. W tym przypadku koncern zachęca do zamieniania litrów na złotówki przy każdym tankowaniu. W praktyce wystarczy pamiętać o zeskanowaniu aplikacji Avia Go przy płaceniu za zatankowane paliwo. Rabaty prezentują się następująco:

za pierwsze i drugie tankowanie 1 złoty rabatu za każde 10 litrów (do 50 litrów),

przy trzecim tankowaniu rabat jest potrojony i wynosi 15 złotych przy 50 litrach.

Promocja obowiązuje od 19 grudnia 2025 roku aż do 1 marca 2026 roku. Z okazji można skorzystać raz dziennie. Warto podkreślić, że akcją nie są objęte paliwa LPG i AdBlue.