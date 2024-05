Aktualizacja Snapseed. Widać, że dla Google ta apka to nie priorytet

Aplikacja Snapseed do edycji zdjęć i obrazów zyskała kolejną (niestety niewielką) aktualizację. Widać, że Google nieszczególnie przykłada się do jej rozwoju, a szkoda, bo apka jest naprawdę przystępna i obejmuje mnóstwo funkcji.

Trochę zapomniana, ale nadal wydajna apka

Snapseed to aplikacja dostępna na urządzenia mobilne oparte o Android lub system iOS, która służy do edytowania zdjęć, dodawania ulepszeń oraz stosowania filtrów. Jej właścicielem od 2012 roku jest Google i już na pierwszy rzut oka widać, że technologiczny gigant za bardzo nie zaangażował się w jej rozwój.

(źródło: Google Play) (źródło: Google Play)

Co potrafi ta aplikacja? Ano całkiem sporo. Uznawana jest za jeden z lepszych edytorów zdjęć, który nie żąda od użytkownika zakładania konta, hasła czy logowania. Sami przyznacie, że jest to całkiem duża zaleta. Snapseed nie wymaga też od nas żadnych płatności – każdy otrzymuje dokładnie te same funkcje.

Aplikacja cechuje się łatwą obsługą. Wystarczy ją pobrać i zainstalować ze sklepu Google Play lub App Store i od razu możemy przystąpić do obróbki grafik. Snapseed ma dostęp do Zdjęć Google, gdzie w prosty sposób wybieramy interesujące nas zdjęcie. Gdy już wybierzemy to, które chcemy ulepszyć, w dolnej części ekranu smartfona wyświetlą się trzy główne kategorie edycji – Style, Narzędzia oraz Eksportuj.

(fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Zakładka Style zawiera 12 różnych propozycji m.in. Portrait, Smooth, Pop czy Fine Art. Z kolei Narzędzia to bogactwo możliwości i funkcji, które pozwolą nam m.in. na dostosowanie jasności, wzmocnienie kontrastu, zastosowanie efektu rozmycia, rozszerzanie, obracanie czy przycinanie obrazu. W oknie Eksportuj mamy możliwość udostępnienia przerobionego zdjęcia, zapisania go jako kopii lub wyeksportowania go do JPG przy zachowaniu wybranego rozmiaru, formatu czy jakości.

Aktualizacja Snapseed, której raczej nie zauważysz…

Aplikacja przeszła jednorazowe, ale dość spore przeprojektowanie w 2017 roku. Google dodał też do niej lubiany przez nas ciemny motyw. Późniejsze większe update’y datowano na 2018 i 2020 rok. Teraz do Snapseed na Androida dociera kolejna aktualizacja o numerze 2.22, która niestety nadal niczym nie zaskoczy, ale! Użytkownicy i najwięksi fani mogą odetchnąć z ulgą, bo wygląda na to, że póki co gigant z tej aplikacji nie zrezygnuje.

Trzeba przyznać, że apka Snapseed jest mocno zaniedbywana przez technologicznego giganta, który swoją własną, wiodącą aplikację do gromadzenia oraz podstawowej edycji obrazów aktualizuje nawet kilka razy w miesiącu. Choć w sumie nie ma co się dziwić – Zdjęcia Google ze sklepu Play zostały pobrane już ponad 5 miliardów razy, głównie dzięki temu, że dostępne są domyślnie na wielu nowych smartfonach, a licznik pobrań Snapseed zatrzymał się na zaledwie 100 milionach.