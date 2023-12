Kup tablet Samsunga, a nawet 700 złotych będzie Twoje

Wszystkie osoby, które w najbliższym czasie zdecydują się na zakup jednego z tabletów Samsunga, mogą skorzystać z promocji, w ramach której południowokoreański producent odda im część pieniędzy. Cashback może w tym przypadku wynieść nawet 700 złotych. Jak go otrzymać?

Samsung odda Ci pieniądze, jeśli kupisz jego tablet

Jest spora szansa, że spotkaliście się już z bardzo podobną promocją Samsunga, ponieważ producent dość regularnie przygotowuje dla swoich klientów oferty, dzięki którym mogą oni zgarnąć cashback za zakup jego produktów. Warto zaznaczyć, że jest to dość atrakcyjna oferta, ponieważ zwrot otrzymujemy na konto, a nie w formie karty podarunkowej lub bonu.

Tym razem cashbackową promocją Samsunga zostały objęte urządzenia z rodziny Galaxy Tab. Jeśli zastanawiacie się nad zakupem jednego z nich, to być może jest to dobry moment, bo można sporo zyskać. Mowa tutaj o nawet 700 złotych. Oczywiście jak zawsze w przypadku takich promocji jest to maksymalna wartość. Wysokość otrzymanego w ramach oferty zwrotu zależy od tego, jakie urządzenie wybierzecie.

Jakie modele tabletów biorą udział w tej promocji i ile zwrotu dostaniecie? Lista prezentuje się następująco:

Jak skorzystać z oferty?

Skorzystanie z promocji jest naprawdę proste, ponieważ cała procedura została zawarta w zaledwie kilku krokach. Pierwszym i podstawowym wymogiem jest zakup jednego z wymienionych powyżej tabletów do 24 grudnia 2023 roku u jednego z partnerów handlowych producenta. Są to operatorzy: Orange, T-Mobile, Plus oraz Play, a także sklepy takie, jak RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik, x-kom, NEONET i wiele innych. Ich pełną listę znajdziecie w regulaminie promocji.

Kolejnym krokiem do otrzymania cashbacku jest aktywacja urządzenia do 31 grudnia 2023 roku. Następnie należy zalogować się w aplikacji Samsung Members, kliknąć w baner promocyjny i wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy do 7 stycznia 2024 roku. Dołączony do niego musi zostać dowód zakupu.

Aby skorzystać z tej promocji, konieczne jest aktywowanie tabletu oraz wypełnienie formularza na terenie Polski. Po pomyślnym przejściu procesu weryfikacji, w ciągu 21 dni nastąpi zwrot środków bezpośrednio na konto podane w zgłoszeniu.