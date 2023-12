Na tych słuchawkach JBL posłuchasz muzyki przez nawet 65 godzin

JBL się nie zatrzymuje. Do portfolio marki dołączają kolejne słuchawki bezprzewodowe. Oferują one m.in. aktywną redukcję hałasu i czas pracy na baterii wynoszący nawet 65 godzin. Czy to wystarczy, aby przekonać klientów?

JBL Live 770 NC, czyli gdzieś już je widziałem

Trzeba przyznać, że marka JBL wypuszcza na rynek słuchawki z taką częstotliwością, że trudno jest być na bieżąco z jej portfolio. Patrząc na parametry techniczne modelu Live 770 NC, można mieć wrażenie, że gdzieś już się widziało te słuchawki. Nie jest to oczywiście wrażenie mylne, ponieważ zdecydowana większość ich specyfikacji pokrywa się z JBL Live 670 NC. Podzespoły zostały jednak zapakowane w nowe, droższe „pudełko”.

Nowy model to nie klasyczne nauszne słuchawki bezprzewodowe. Producent postawił tutaj na konstrukcję wokółuszną. Słuchawki mają oferować użytkownikom dużą wygodę noszenia i korzystania dzięki miękkim nausznikom i teksturowanemu pałąkowi z tkaniny. Po zdjęciu składana konstrukcja urządzenia pozwala na schowanie go do etui ochronnego.

Marka jak zawsze postanowiła przygotować kilka opcji kolorystycznych swojego sprzętu. W tym przypadku najbardziej wyróżnia się piaskowa wersja. Oprócz niej klienci mają do wyboru jeszcze czarny, biały oraz niebieski wariant tych słuchawek.

JBL Live 770 (źródło: JBL)

Co oferują słuchawki JBL Live 770?

Dla wielu użytkowników przy wyborze słuchawek bezprzewodowych najważniejszym wyznacznikiem jest to, jak często będą musieli je ładować. Producent zapewnia, że JBL Live 770 NC pozwolą na nawet 65 godzin pracy na jednym ładowaniu. Jak zawsze takie deklaracje mają pewien haczyk. Jest to maksymalna długość pracy z wyłączonym trybem aktywnej redukcji hałasu. Po jej uruchomieniu przewidywany czas pracy skraca się do 50 godzin. Słuchawki mogą pracować także w trybie AUX, wówczas maksymalny czas pracy według producenta wyniesie do 40 godzin. Do uzupełnienia energii w pustym akumulatorze potrzeba około 3 godzin, ale już 5 minut ładowania zapewnia dodatkowe 4 godziny pracy.

W celu zapewnienia wysokiej jakości brzmienia i efektu dźwięku przestrzennego, producent wyposażył słuchawki w 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne. Te słuchawki oferują również szerokie pasmo przenoszenia od 20 Hz do 40 kHz w trybie AUX oraz charakteryzują się impedancją na poziomie 32 Ω. Na pokładzie znalazła się też aktywna redukcja hałasu oraz technologia Smart Ambient, która pozwala wzmocnić dźwięki otoczenia.

JBL Live 770 NC wykorzystują moduł Bluetooth 5.3, który w przyszłości będzie wspierał LE po aktualizacji OTA. Są kompatybilne z asystentami głosowymi Google i Alexa, a także mogą łączyć się z wieloma urządzeniami jednocześnie. Dodatkowo oferują funkcję lokalizowania zgubionych słuchawek za pośrednictwem usługi Google Finder.

Polska cena słuchawek JBL Live 770 NC, dostępność

Słuchawki JBL Live 770 NC są już dostępne na polskim rynku. Ich cena w oficjalnym sklepie producenta wynosi 799 złotych.