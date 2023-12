NEONET „odwołuje” upadłość

Kilka dni temu jak grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość, że NEONET złożył do Krajowego Rejestru Zadłużonych wniosek o upadłość, który został wpisany do repertorium. Firma poinformowała jednak, że nie będzie on dalej procedowany, ale wcale nie oznacza to, że sytuacja tej sieci się unormowała.

Dlaczego NEONET złożył wniosek o upadłość?

Wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął do Krajowego Rejestru Zadłużonych 28 listopada 2023 roku i został wpisany do repertorium 30 listopada br. W oświadczeniu, które NEONET opublikował 1 grudnia 2023 roku, poinformował, że decyzja o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego jest odpowiedzią na problemy płynnościowe Spółki i że postępowanie restrukturyzacyjne stanowi odpowiednią formę uzdrowienia zaistniałej sytuacji.

NEONET poinformował również, że wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony wyłącznie na wypadek, gdyby w toku priorytetowego postępowania sanacyjnego nie udało się osiągnąć konsensusu między Spółką, a jej kontrahentami, a sanacja nie jest postępowaniem upadłościowym, tylko jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych, w ramach którego ma nastąpić reorganizacja firmy ukierunkowana na rozwiązanie aktualnych trudności i umożliwienie dalszego rozwoju biznesowego w kolejnych kwartałach 2024 roku.

Wniosek o upadłość NEONET nie będzie dalej procedowany

Temat ewentualnej upadłości sieci wzbudził ogromne zainteresowanie, najpewniej dlatego zdecydowano się wydać kolejne oświadczenie, w którym zawarto informację, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2023 r. wobec NEONET S.A. otwarte zostało postępowanie sanacyjne, jako jedna z prawem przewidzianych procedur restrukturyzacyjnych.

Oznacza to, że wniosek o upadłość, który złożono pod koniec listopada, nie będzie dalej procedowany. Firma zostanie teraz poddana restrukturyzacji. Co ważne: Sąd zezwolił Spółce na zachowanie zarządu własnego nad całym przedsiębiorstwem w trakcie postępowania naprawczego, którego celem jest poprawa sytuacji przedsiębiorstwa i spłacenie dotychczasowych wierzycieli oraz zapewnienie stabilizacji na przyszłość.

Czy klienci NEONET mają się o co martwić?

Zarówno w pierwszym, jak i drugim oświadczeniu zawarto informacje, które jasno wskazują, że NEONET nie zamierza kończyć działalności w Polsce. Firma zapewnia, że podjęte kroki nie mają wpływu na procesy sprzedażowe oraz prawa konsumentów – żaden klient sieci nie odczuje trudności i problemów w zakupach, a także obsłudze obecnych oraz przyszłych zamówień realizowanych zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych.

Klienci sieci wciąż będą mogli korzystać ze wsparcia sprzedażowego i posprzedażowego, w tym z prawa do reklamacji czy zwrotu zakupionego towaru.