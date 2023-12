Gamingowy scam! Twórcy The Day Before zgarnęli kasę po premierze i zamknęli firmę

Gra The Day Before to porażka. Od kilku dni streamerzy i recenzenci załamują głowy, jak można było oddać graczom tak niedopracowany, wręcz wadliwy produkt. Fntastic Studio odpowiedziało… ogłoszeniem o upadłości.

The Day Before to jakiś koszmar

Początkowo nic nie wskazywało na to, że The Day Before skończy tak marnie. Po pierwszym zwiastunie sprzed dwóch lat wiele osób żywiło wobec tego tytułu spore nadzieje. Wydawało się, że szykuje się ciekawe survivalowe MMO w otwartym świecie, zmagającym się z tragiczną w skutkach pandemią śmiercionośnego wirusa. Mało tego: gra znajdowała się swego czasu na szczycie globalnej listy życzeń na platformie Steam.

Później zaczęły się problemy. Okazało się, że podczas tworzenia gry, studio Fntastic korzystało z usług nieopłacanych ochotników, co podniosło głosy krytyki. Gameplaye nie wyglądały tak dobrze, jak trailery, a do tego deweloperzy mogli… stracić prawa do nazwy The Day Before. Premiera była kilka razy przesuwana. Gra ostatecznie ukazała się 7 grudnia. I to była tragedia.

Gdyby spojrzeć na recenzje Steam, gra zyskuje recenzje, określane jako Przytłaczająco negatywne. Swoje opinie zostawiło tam już ponad 19000 graczy. Nic dziwnego, bo deweloperzy nie dość, że nie wywiązali się z obietnic, to obecny stan gry jest fatalny. Pojawia się w niej mnóstwo powtarzalnych gliczy, ekonomia jest właściwie zepsuta (jeden z błędów umożliwia uzyskanie waluty w grze, przez co nie opłaca się zbierać przedmiotów), a postacie ni z tego, ni z owego nagle rosną do wielkości budynków. Na Twitchu streamerzy nie pozostawiają na tytule suchej nitki.

Deweloperzy zamykają studio

Na Twitterze pojawił się oficjalny komunikat Fntastic, w którym twórcy ogłaszają zamknięcie studia deweloperskiego – zaledwie po 4 dniach od premiery The Day Before. Z oficjalnego kanału YouTube zniknęły wszystkie materiały wideo, artykuł tłumaczący, jak wygląda praca wolontariuszy w firmie został usunięty z platformy Medium (zwraca błąd 404), a główna strona internetowa wyświetla jedynie gorzki komunikat, w którym twórcy żegnają się z fanami.

Tłumaczą, że gra zawiodła pod względem finansowym, więc nie mogą kontynuować prac ze względu na brak środków. Cały dotychczasowy dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zapłacenie długów u partnerów.

Fntastic jest zdania, że w grę zainwestowano dużo czasu i środków. Była to pierwsza tak duża produkcja studia od czasu jego powstania w 2015 roku. Ponieważ firma nie ma już pieniędzy, nie będzie w stanie wydać żadnych łatek. Gra pozostanie tak dziurawa, jak jest. Twórcy stwierdzają, że przyszłość The Day Before jest niepewna, choć póki co, serwery pozostaną włączone.

Fntastic Studio odchodzi w atmosferze skandalu. The Day Before kosztuje na Steam 184,99 złotych. W tej cenie dostajemy zepsutą grę w formule MMO, w której błąd błędem pogania i nawet nie wiadomo, jak długo podziała. A twórcy zabrali pieniądze z premiery i zwijają biznes. To dopiero scam.