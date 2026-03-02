Dwa nowe tablety Lenovo. To nie będą tanie rzeczy

Tablety Lenovo często kosztują niewiele, dzięki czemu cieszą się dużą popularnością wśród klientów. Naturalnie producent ma w swojej ofercie również droższe urządzenia i dwa nowe modele, zaprezentowane podczas targów MWC 2026, należą właśnie do tego grona.

Nowy tablet Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 zaprezentowany na MWC 2026

Tablet Lenovo Idea Tab Pro został zaprezentowany na targach CES 2025. Podczas MWC 2026 producent zaanonsował tablet Lenovo Idea Tab Pro Gen 2, który zaoferuje swoim właścicielom 13-calowy ekran PureSight Pro o rozdzielczości 3,5K z technologią Dolby Vision (dostępny równeż w wersji matowej), a także głośniki stereo z Dolby Vision.

Motorem napędowym tego urządzenia został procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (poprzednik miał układ MediaTek Dimensity 8300), zaś energię do działania dostarczy mu akumulator o pojemności 10200 mAh, który obsłuży ładowanie o mocy 45 W. Całe urządzenie cechuje grubość 6,20 mm i waga poniżej 600 gramów.

Tablet Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych (Luna Grey, Cloud Grey, Jelly Mint) od marca 2026 roku w cenie zaczynającej się od 549 euro (równowartość około 2320 złotych).

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 (źródło: Lenovo)

Tablet Lenovo The Legion Tab (8.8″, 5) to marzenie każdego gracza

Na targach MWC 2026 zaprezentowano również tablet Lenovo The Legion Tab (8.8″, 5), który jest spełnieniem marzeń każdego gracza, ponieważ wyposażono go w najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 wraz z nawet 16 GB RAM o przepustowości do 10667 Mbit/s oraz (maksymalnie) 512 GB pamięci wbudowanej.

Lenovo The Legion Tab (8.8″, 5) | źródło: Lenovo

Tablet Lenovo The Legion Tab (8.8″, 5) ma też akumulator o pojemności 9000 mAh oraz wyświetlacz o przekątnej 8,8 cala i rozdzielczości 3K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 165 Hz. Jego maksymalna jasność wynosi zaś 600 nitów. Ponadto oferuje on dwa złącza USB-C, a to wszystko przy wadze wynoszącej zaledwie 360 gramów.

Tablet Lenovo The Legion Tab (8.8″, 5) będzie dostępny w trzech kolorach (Eclipse Black, Glacier White, Surge) w cenie od 999 euro (~4225 złotych) od kwietnia 2026 roku.