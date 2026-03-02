Lenovo pokazało na MWC 2026 sprzęt, który zachwyca. To jest prawdziwa innowacja

Targi MWC to dla producentów okazja nie tylko do zaprezentowania sprzętu, który wkrótce trafi do sprzedaży, ale też innowacyjnych urządzeń, pokazujących możliwości technologiczne danej marki. Lenovo po raz kolejny pochwaliło się rozwiązaniami, które zachwycają swoją nowatorskością.

Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept to laptop, który można dostosować do swoich potrzeb

Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept to 14-calowy wyświetlacz, który można podłączyć do komputera w różnych orientacjach – postawić obok (z użyciem wbudowanej podstawki) albo zamontować na górnej pokrywie. Może on stanowić dodatkową powierzchnię roboczą lub nawet zastąpić klawiaturę. Producent informuje, że w zależności od konfiguracji, łączny obszar wyświetlania można powiększyć do około 19 cali.

Do urządzenia można podłączyć również klawiaturę Bluetooth, a do tego obsługuje ono wymienne porty wejścia/wyjścia, w tym USB-A, USB-C i HDMI. Ponadto oferuje zintegrowane złącza pogo-pin, które umożliwiają zasilanie i przesyłanie danych między modułami.

Lenovo Yoga Book Pro 3D Concept i Legion Go Fold Concept

Lenovo Yoga Book Pro 3D Concept to urządzenie w formie laptopa z dwoma wyświetlaczami PureSight Pro Tandem OLED, umożliwiające wyświetlanie i tworzenie treści 3D bez użycia okularów. Górny ekran umożliwia konwersję obrazu 2D na 3D dzięki oprogramowaniu Lenovo, które wykorzystuje sztuczną inteligencję. Z kolei dzięki obsłudze gestów można przybliżać, obracać i wchodzić wchodzić w interakcje na inne sposoby.

Lenovo Yoga Book Pro 3D Concept (źródło: Lenovo)

Lenovo Legion Go Fold Concept to natomiast urządzenie ze składanym ekranem POLED o przekątnej od 7,7 do 11,6 cala (odpowiednio po złożeniu i rozłożeniu), z którego można korzystać w czterech różnych trybach: w złożonej formie z podłączonymi kontrolerami, w trybie podzielonego ekranu w pionie (na jednej części można wtedy grać, a na drugiej oglądać transmisję), w trybie pełnoekranowym Horizon (w poziomie) oraz używać go jako wyświetlacza, do którego można podłączyć dedykowaną klawiaturę bezprzewodową z touchpadem.

Lenovo AI Workmate Concept

Na MWC 2026 Lenovo pokazało też Lenovo AI Workmate Concept, który przybrał całkiem uroczą formę. Producent informuje, że wspiera pisanie, głos, gesty i interakcję przestrzenną. Ma on również pomagać poprzez – na przykład – skanowanie i podsumowywanie dokumentów oraz porządkowanie notatek, a także pomóc tworzyć prezentacje i inne materiały. Funkcjonalność tego urządzenia obejmuje również wyświetlanie treści na biurku czy ścianie.

Lenovo AI Workmate Concept (źródło: Lenovo)

Wszystkie ww. urządzenia to na ten moment jednak wyłącznie koncepcje, aczkolwiek niewątpliwie imponujące.