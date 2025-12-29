W nowych monitorach LG zrobi dobry użytek z AI

Podczas targów CES 2026 firma LG przedstawi światu zupełnie nową serię monitorów gamingowych o nazwie UltraGear Evo. Będą to kierowane do bardziej wymagających użytkowników urządzenia o rozdzielczości 5K, oferujące skalowanie obrazu, często z wykorzystaniem wbudowanego modułu sztucznej inteligencji. Dzięki temu możliwe ma być oglądanie treści w 5K bez obciążania karty graficznej.

LG UltraGear Evo – gamingowe monitory 5K z wyższej półki

Na początek w skład serii LG UltraGear Evo wejdą trzy modele:

27-calowy LG UltraGear Evo 27GM950B z wyświetlaczem LCD z podświetleniem MiniLED i wbudowanym modułem AI,

39-calowy LG UltraGear Evo 39GX950B z wyświetlaczem Primary RGB Tandem OLED i wbudowanym modułem AI,

a także 52-calowy LG UltraGear Evo 52G930B z wyświetlaczem LCD.

Każdy z nich ma w sobie coś ciekawego, nawet najbardziej klasyczny formą – bo wyposażony w płaski wyświetlacz LCD o typowych proporcjach 16:9 – model LG UltraGear Evo 27GM950B. Jego największym atutem wydaje się podświetlenie MiniLED z 2304 strefami lokalnego ściemniania.

Cechuje go również bardzo wysoka jasność (do 1250 nitów) i krótki czas reakcji (1 ms), a wisienką na torcie jest wysoka częstotliwość odświeżania, sięgająca 165 Hz przy rozdzielczości 5K i nawet 330 Hz przy QHD (czyli 1440p).

LG UltraGear Evo 27GM950B (fot. LG)

Drugą nowością jest LG UltraGear Evo 39GX950B z 39-calowym wyświetlaczem ultrapanoramicznym – o proporcjach 21:9 i rozdzielczości 5K2K (5120×2160 pikseli). Oferuje równie wysoką częstotliwość odświeżania, co wcześniej wspomniany model, ale czas reakcji jest jeszcze krótszy (wynosi 0,03 ms). To jeden z efektów zastosowania panelu typu Primary RGB Tandem OLED, który cechować ma się również bardzo wysoką jasnością i wiernością w odwzorowaniu kolorów. Warto też wspomnieć, że wyświetlacz jest zakrzywiony (ma krzywiznę 1500R).

LG UltraGear Evo 39GX950B (fot. LG)

Zakrzywionym ekranem (ale już z krzywizną 1000R) cechuje się również największy z tej trójki (i największy w ogóle w ofercie koreańskiego producenta) model LG UltraGear Evo 52G930B. Został wyposażony w 52-calowy wyświetlacz LCD o proporcjach 21:9, rozdzielczości 5K2K i częstotliwości odświeżania dochodzącej do 240 Hz. Więcej szczegółów na temat tego i pozostałych dwóch urządzeń spodziewamy się poznać podczas targów CES 2026.

LG UltraGear Evo 52G930B (fot. LG)

Co jeszcze pokaże firma LG na targach CES 2026?

W trakcie tej samej imprezy oficjalnie rozpocznie się także sprzedaż 27-calowego monitora QHD z wyświetlaczem Tandem OLED o częstotliwości odświeżania 540 Hz. Mowa o modelu LG UltraGear 27GX790B.

Koreański producent zapowiedział też, że na targach CES 2026 zaprezentuje swój pierwszy telewizor Micro RGB (to takie Mini LED na sterydach), soundbar Sound Suite z z technologią Dolby Atmos FlexConnect (a więc systemem dźwięku przestrzennego automatycznie dostosowującego się do pokoju), nowe urządzenia domowe z serii Signature, jak również ciekawe rozwiązania z zakresu robotyki, sztucznej inteligencji i motoryzacji.