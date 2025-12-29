Znalazłeś nietrafiony prezent pod choinką? Podpowiadamy, co z nim zrobić

Święta Bożego Narodzenia już za nami. Nie każdy znalazł pod choinką wymarzony prezent, ale wcale nie musi trafić on na dno szafy czy szuflady.

Wiele osób otrzymuje nietrafione prezenty

Nietrafiony prezent niekoniecznie wynika ze złej woli obdarowującego – czasami po prostu ma on błędne wyobrażenie o potrzebach i oczekiwaniach obdarowywanego. SW Research przeprowadziło na zlecenie Allegro badanie, z którego wynika, że jest to częste zjawisko, ponieważ aż 67% pytanych przyznało, że w ciągu ostatnich lat znalazło nietrafiony prezent pod choinką.

Tylko 25% odpowiedziało jednak, że działo się to „często”, a 34% – że „czasami”. Najczęściej prezent jest nietrafiony dlatego, że nie pasuje do gustu obdarowywanego (40% wskazań) albo jest podobny do rzeczy, którą już on posiada (28% wskazań).

Nietrafiony prezent wcale nie musi być tanią „pierdółką”

Wśród najczęściej wymienianych nietrafionych prezentów znajdują się ubrania i dodatki (37%), kosmetyki i perfumy (30%), dekoracje do domu i ogrodu (28%), książki (17%) i biżuteria (16%). Czasami mają one bardzo wysoką wartość, gdyż 5% pytanych stwierdziło, że przekracza ona 500 złotych, a kolejne 12% wskazało przedział od 201 do 500 złotych.

Najczęściej jednak nietrafione prezenty nie są aż tak drogie, ponieważ 30% przepytanych przez SW Research osób opowiedziało, że kosztowały one od 101 do 200 złotych, a kolejne 29% wskazało przedział od 51 do 100 złotych. 14% respondentów natomiast nie było w stanie podać żadnej kwoty.

Co zrobić z nietrafionym prezentem?

Pierwsze, co przychodzi do głowy, to włożyć go do szafy lub szuflady i o nim zapomnieć, ewentualnie zachować o nim pamięć z tyłu głowy i liczyć, że kiedyś się przyda. Niegłupim pomysłem jest jednak „recykling”, ale bynajmniej ten dosłowny – nie chodzi o wyrzucenie go do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Warto zastanowić się, komu innemu może przydać się taki nietrafiony prezent – być może w otoczeniu znajduje się ktoś, kto szczerze ucieszy się z niego. Innym rozwiązaniem jest z kolei sprzedanie go. Zachęca do tego akcja pod nazwą „Sprzedaj nietrafiony prezent” na platformie Allegro Lokalnie, trwająca do 18 stycznia 2026 roku.

W jej ramach serwis nie pobierze prowizji od sprzedaży produktów z wybranych kategorii (wyłączone są wymienione w regulaminie, który linkujemy poniżej), dzięki czemu cała kwota trafi na Wasze konto. Zdobyte w ten sposób pieniądze możecie przeznaczyć na zakup „trafionego prezentu” dla siebie albo prezentu dla osoby, od której otrzymaliście nietrafiony prezent. Może Wam pomóc w tym poradnik prezentowy Tabletowo :)))

