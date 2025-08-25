Miał trafić do sprzedaży za dwa tygodnie, a jednak już możecie go kupować. Co potrafi nowy tablet Samsunga?

Oferta tabletów Koreańczyków wzbogaciła się o model – Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Wyposażony jest w spory ekran, który pozwala wykorzystać potencjał rysika, a do tego ma co najmniej kilka przydatnych funkcji.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite – specyfikacja i funkcje

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ czy Samsung Galaxy Tab S10 Ultra potwierdzają, że producent potrafi dostarczyć jedne z lepszych tabletów na rynku. Świeżo pokazany Samsung Galaxy Tab S10 Lite ma cechy, aby też wpisać się do grona dobrych tabletów.

Użytkownik do dyspozycji otrzymuje 10,9-calowy ekran LCD TFT o rozdzielczości 2112 x 1320 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz. Z pewnością dla wielu osób zaletą będzie obsługa rysika S Pen, który jest dołączony do zestawu. Sercem jest procesor Exynos 1380, a na pokładzie – zależnie od wybranej wersji – znalazło się miejsce dla 6 lub 8 GB RAM, a także 128 lub 256 GB na dane. Wypada jeszcze wspomnieć o możliwości korzystania z kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB.

Długi czas pracy bez ładowarki będzie starał się zapewnić akumulator 8000 mAh, który można ładować z mocą 25 W. W podstawowej wersji mamy modem Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3, a w wariancie z obsługą sieci komórkowej dochodzi jeszcze modem 5G. Z przodu znalazł się aparat 5 Mpix, a z tyłu producent umieścił „oczko” 8 Mpix.

Całość działa pod kontrolą Androida 15, który został wzbogacony o zestaw funkcji stworzonych przez Samsunga. Przykładowo aplikacja Samsung Notes ma możliwość zmiany odręcznego pisma w czytelny tekst, a funkcja Solve Math pomaga w rozwiązywaniu równań. Oczywiście nie zabrakło chociażby Split View, czyli możliwości podziału ekranu na dwie uruchomione obok siebie aplikacje.

Do powyższych rozwiązań – zgodnie z panującą modą – dochodzi sztuczna inteligencja, zarówno Galaxy AI, jak i ta stworzona przez Google. Jeśli chodzi o wymiary obudowy, Samsung Galaxy Tab S10 Lite wypada pod tym kątem następująco: 165,8 x 254,3 x 6,6 mm. Waga wynosi 524 g.

Cena Samsunga Galaxy Tab S10 Lite i zaskakująco wczesna dostępność

Co prawda producent w opublikowanej informacji wspomina, że Samsung Galaxy Tab S10 Lite będzie dostępny w sklepach od 5 września, ale – co niektórych może pozytywnie zaskoczyć – jest już sprzedawany w wybranych sklepach.

Ceny startują od 1699 złotych za wersję 6/128 GB Wi-Fi. Model 8/256 GB Wi-Fi został wyceniony na 1999 złotych. Dla wariantów z modemem 5G ceny wynoszą, odpowiednio, 1999 i 2299 złotych.