Obraz 3D bez okularów? Nowy tablet ZTE potrafi jeszcze więcej

Nowy tablet ZTE sprawia, że obrazem 3D można cieszyć się zawsze i wszędzie. Optymalizują to (i nie tylko to) algorytmy sztucznej inteligencji. Urządzenie oferuje przy tym dostęp do szybkiej sieci 5G. I to wciąż nie wszystko.

5G, AI i 3D – nowy tablet ZTE ma to wszystko

Sztuczna inteligencja i 5G to technologie, o których mówią dzisiaj wszyscy producenci. ZTE nie jest wyjątkiem, ale dorzuca do tego jeszcze 3D. Choć mogłoby się wydawać, że czas „trójwymiaru” już dawno minął, tablet umożliwiający oglądanie takich treści bez okularów to coś, co potrafi zaintrygować, szczególnie gdy konwersji z 2D na 3D dokonuje „w biegu”.

Nubia Pad 3D II robi także duży krok naprzód w kontekście wydajności. Zapowiada się na jeden z najciekawszych modeli na rynku.

Obraz 3D bez okularów. Teraz jeszcze lepszy

Korzystając z nowego tabletu ZTE, nie trzeba zakładać żadnych okularów, aby cieszyć się efektami 3D. To możliwe dzięki soczewkom ciekłokrystalicznym w ekranie oraz zaawansowanym algorytmom odpowiedzialnym za renderowanie i przetwarzanie obrazu.

Jednym z fundamentów tego rozwiązania jest również sztuczna inteligencja połączona z fizycznymi czujnikami. Dzięki śledzeniu oczu użytkownika system jest w stanie je pozycjonować w czasie rzeczywistym i dostarczać obraz 3D bezpośrednio do nich. Efektem ma być znacznie bardziej naturalne, realistyczne i angażujące doświadczenie.

W kontekście trójwymiaru producent chwali się też 100% wzrostem jasności, 80% wzrostem rozdzielczości oraz „znaczącą optymalizacją” kolorów i wydajności energetycznej w porównaniu do poprzedniej generacji. Wspomina również o wyjątkowo szerokim, 86° kącie widzenia, a także o możliwości korzystania z tego trybu zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej.

Na kilka słów zasługuje też technologia Neovision 3D Anytime. W czasie rzeczywistym zamienia ona obraz dwuwymiarowy na 3D, co na swój sposób zmienia zasady gry. Trójwymiarowymi efektami można wszak cieszyć się przy różnorakich typach treści: od filmów, przez zdjęcia, po gry – w każdym momencie. Oczywiście tu także bazą jest sztuczna inteligencja.

Jednak ZTE nubia Pad 3D II nie tylko wyświetla trójwymiarowe treści, ale też pozwala je tworzyć. Urządzenie jest wyposażone w kamery i oprogramowanie umożliwiające nagrywanie filmów 3D i robienie „przestrzennych” zdjęć. Względem pierwszej generacji także tutaj dokonano ponoć niemałych postępów (i – ponownie – w dużej mierze udało się to dzięki AI).

Topowa specyfikacja tabletu ZTE nubia Pad 3D II

Dość już jednak o trójwymiarze. Rzućmy teraz okiem na najważniejsze elementy specyfikacji. Wystarczy na nie spojrzeć, by szybko przekonać się, że mamy tu do czynienia z urządzeniem wyższej klasy. Zacznijmy od tego, że sercem tabletu jest potężny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Towarzyszy mu zaś szybka pamięć: w przypadku RAM jest to LPDDR5X, a na nasze pliki czeka nawet 512 GB w formacie UFS 4.0. W kontekście łączności zaś mamy tu wspomniany już modem 5G.

Właściwie nie powiedzieliśmy jeszcze o najważniejszym. Nubia Pad 3D II ma ekran o przekątnej 12,1 cala, na którym wyświetlany jest obraz o rozdzielczości 2560×1600 pikseli, odświeżany z częstotliwością 144 Hz. ZTE dorzuca do tego jeszcze pojemny akumulator (10000 mAh) obsługujący szybkie ładowanie z mocą 66 W, dzięki czemu uzupełnianie energii powinno odbywać się błyskawicznie. Dopełnieniem całości jest zaś system 4 głośników (zapewniający dźwiękowe efekty 3D).

Oficjalna zapowiedź tabletu zawiera sporo szczegółów na temat specyfikacji, ale niestety nie zdradza, kiedy i w jakiej cenie nubia Pad 3D II zadebiutuje na rynku. W ciemno można jednak obstawiać, że tanio nie będzie.