Renault 5 E‑Tech pokazany. Kultowy model wraca jako elektryk

Francuzi zaprezentowali Renault 5 E‑Tech. Samochód był zapowiadany już od dłuższego czasu i wreszcie doczekał się oficjalnej premiery. Poznaliśmy jego specyfikację i zastosowane rozwiązania.

Renault 5 E‑Tech – elektryczny powrót kultowego modelu

Zdecydowanie jednym z najważniejszych francuskich samochodów jest Renault 5, czyli niewielkie, osobowe auto, będące przedstawicielem segmentu B. Model ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i jak najbardziej możemy stwierdzić, że dziś, podobnie jak Mini, jest pojazdem kultowym.

Francuzi zdecydowali się przywrócić do życia ten niezwykle popularny samochód, ale teraz jest on znacznie bardziej nowoczesny, a napęd jest elektryczny. Wciąż jednak mamy do czynienia z niedużym samochodem, który może spełnić oczekiwania wielu klientów, którzy niekoniecznie chcą lub mogą kupować większe i droższe BEV-y.

Elektryczne Renault 5 E‑Tech ma ma 3,92 m długości, 1,77 m szerokości i 1,5 m wysokości, ale rozstaw osi wynosi już 2,54 m, czyli całkiem sporo. Spory rozstaw osi zapowiada, że w środku raczej nie będzie ciasno, oczywiście, gdy mówimy o przednich fotelach. Pojemność bagażnika wynosi 326 litrów, czyli też jest dobrze. Natomiast masa samochodu, jak zapewnia producent, nie przekroczy 1500 kg.

Ile mocy? Jaki zasięg?

Zależnie od wybranej wersji, Renault 5 E‑Tech będzie wyposażony w silnik elektryczny o mocy 95, 122 lub 150 KM. Każda wersja podobno pozwoli rozpędzić się do 150 km/h, ale w przypadku najsłabszej może to trochę potrwać. Dowiedzieliśmy się, że topowa odmiana ma przyspieszać od 0 do 100 km/h w czasie poniżej 5 sekund.

Jeśli chodzi o akumulatory, to tutaj dostępne będą dwie wersje. Podstawowa, która otrzyma akumulator o pojemności 40 kWh, ma przejechać do 300 km według WLTP. Większy akumulator o pojemności 52 kWh ma zapewnić do 400 km według WLTP. W kwestii ładowania, to na pokładzie mamy ładowarkę 11 kW AC, a w przypadku DC obsługiwana moc to 80 kW i 100 kW – odpowiednio mniejszy i większy akumulator. Do tego dochodzi wsparcie dla technologii V2L i V2.

We wnętrzu mamy dwa ekrany – zestaw cyfrowych zegarów i centralny wyświetlacz. Oba mają po 10 cali. Całość prezentuje się nowocześnie. Nie nastawiałbym się jednak na wysoką jakość użytych materiałów, co jest jak najbardziej zrozumiałe przy tej cenie. Renault 5 E‑Tech ma startować od 25 tys. euro, czyli około 108 tys. złotych.