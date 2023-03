nubia Pad 3D oferuje trójwymiarowy obraz bez okularów. Możesz go zamówić do Polski!

Choć druga część filmu Avatar Jamesa Camerona nie wywołała wzrostu popularności „efektu 3D”, to na szczęście wciąż można spotkać takie firmy jak ZTE, które próbują swoich sił z 3D. Najświeższym tego przykładem jest nubia Pad 3D.

Efekt trójwymiarowości

Za zdolności do wyświetlania obrazu w 3D odpowiada technologia Lightfield, opracowana przez amerykańską firmę Leia Inc. Dzięki rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji i trójwymiarowym śledzeniu pozycji twarzy, nubia Pad 3D oferuje wygodne oglądanie treści – to nawet przez osiem różnych osób w tym samym czasie.

Baza filmów i obrazów 3D jest jednak ograniczona. W takim wypadku należy wykorzystać sieci neuronowe i głęboko uczące się algorytmy, dzięki którym streamy, gry i filmy nagrane w 2D zostaną przekonwertowane w trójwymiarowe. I to wszystko bez używania jakichkolwiek okularów.

Co jeśli oprócz konsumpcji treści 3D zależy Wam również na ich tworzeniu? ZTE pomyślało również o tym i nubia Pad 3D oferuje odpowiednio zestrojone zestawy dwóch aparatów zarówno z przodu jak i z tyłu urządzenia. Jeżeli chcieliście kiedykolwiek być bardziej „trójwymiarowi” podczas wirtualnych spotkań w pracy, to rozwiązanie stoi właśnie przed Wami.

Nubia Pad 3D (fot. ZTE)

Dodatkowo w ramach współpracy pomiędzy ZTE a Leia, na tablecie znalazło się miejsce na dedykowany sklep z aplikacjami. Znajdziemy tam zarówno oprogramowanie do czatowania w 3D, gry 3D, trójwymiarowe kino i narzędzia do tworzenia tego typu treści. Ekosystem Leia to również wsparcie dla techologii Stable Diffusion, która umożliwia LeiaDream generowanie obrazów w 3D, integracja SDK z Unreal Engine czy Unity i wiele innych.

ZTE nubia Pad 3D to również wysokiej klasy podzespoły

Urządzenie wyposażono w układ mobilny Snapdragon 888, 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. Ekran to 12,4-calowa matryca LCD IPS o rozdzielczości 2560 na 1600 pikseli z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Za wrażenia audio odpowiadają 4 głośniki ze wsparciem Dolby Atmos.

Na pokładzie pracuje bateria o pojemności 9070 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 33 W. Ciekawi mnie, jak długa praca z wiecznie uruchomionym 3D przełoży się na wytrzymałość urządzenia na jednym ładowaniu.

nubia Pad 3D występuje wyłącznie w wersji z czarną, metalową obudową. Przedsprzedaż ruszyła 23 marca a cenę urządzenia ustalono na 1299 euro (~6100 złotych). Producent oferuje darmową wysyłkę w oficjalnym sklepie, również na teren Polski.

W ramach promocji przed otwartą sprzedażą, która rozpocznie się 11 kwietnia, można skorzystać z kodu rabatowego o wysokości 100 euro (~470 złotych), a ZTE dorzuca przy okazji ładowarkę do zestawu.