Nowe laptopy Dell z serii Latitude z Intel Core Ultra na pokładach

Podczas targów MWC 2024 Dell zaprezentował swoje najnowsze laptopy kierowane do mobilnych profesjonalistów. Rodzina Latitude wzbogaci się w tym roku o kilka naprawdę interesujących urządzeń.

W 2024 roku rodzina Latitude to przede wszystkim wysoka wydajność (dzięki procesorom Intel Core Ultra z vPro i pamięci RAM DDR5), bezpieczeństwo i gotowość do wejścia w erę sztucznej inteligencji. Producent sporo uwagi poświęca także rozwiązaniom sprzyjającym wirtualnej współpracy, a do tego podkreśla, że w coraz większym stopniu korzysta z materiałów z recyklingu. Spójrzmy jednak na konkrety.

Laptop Dell Latitude 7350 Detachable powstał z myślą o współpracy

Najjaśniejszą gwiazdą prezentacji jest bez wątpienia Dell Latitude 7350 Detachable, a więc laptop z dotykowym ekranem i odłączaną klawiaturą, dzięki czemu może też pełnić funkcję tabletu. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to cechuje go rozdzielczość 3K oraz obecność funkcji ComfortView Plus, redukującej szkodliwość dla wzroku.

Laptop Dell Latitude 7350 Detachable (źródło: Dell)

Dell mówi, że Latitude 7350 Detachable powstał z myślą o współpracy. Dlatego został wyposażony w aparaty 8 Mpix (zarówno z tyłu, jak i z przodu), mikrofony z funkcją redukcji szumów oraz specjalny panel sterowania komunikatorem w górnej części touchpada. Producent chwali się też zaawansowanym rozwiązaniem termicznym, zapewniającym większą wydajność laptopa niezależnie od scenariusza.

A skoro jesteśmy już przy wydajności, to rzućmy okiem na najważniejsze elementy specyfikacji:

13-calowy wyświetlacz dotykowy typu IPS o rozdzielczości 2880×1920 pikseli i jasności 500 nitów,

system operacyjny Windows 11 Pro lub Home,

procesor Intel Core Ultra U7-164U lub U5-134U,

od 8 do 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5,

dysk SSD M.2 PCIe o pojemności do 2 TB,

łączność Wi-Fi 7, 5G i Bluetooth 5.4,

porty USB typu C, mini jack i nano SIM,

akumulator o pojemności 46,5 Wh.

Dwa w jednym, czyli Dell Latitude 9450

Jest jeszcze jeden nowy laptop 2w1, ale nie z odłączaną klawiaturą, lecz zawiasem 360°. To Dell Latitude 9450, kierowany przede wszystkim do kadry kierowniczej, sprzedawców, konsultantów i innych pracowników wymagających jak najlepszego środowiska do współpracy i interakcji.

Laptop Dell Latitude 9450 (źródło: Dell)

Ma 14-calowy wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości QHD+, pokryty szkłem Gorilla Glass Victus i otoczony bardzo smukłą ramką. Został też wyposażony w kamerkę z HDR-em, głośniki skierowane do góry, mikrofony z systemem redukcji szumów oraz kartę zapewniającą dostęp do łączności Wi-Fi 7, obok porządnych podzespołów odpowiadających za wysoką wydajność w najrozmaitszych zadaniach.

Najważniejsze cechy modelu Latitude 9450 prezentują się następująco:

14-calowy wyświetlacz dotykowy typu IPS o rozdzielczości 2560×1600 pikseli i jasności 500 nitów,

system operacyjny Windows 11 Pro lub Home,

procesor Intel Core Ultra U7 (w najwyższej opcji),

do 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5,

dysk SSD M.2 PCIe o pojemności do 2 TB,

łączność Wi-Fi 7, 5G i Bluetooth 5.4,

porty USB typu C, mini jack i nano SIM,

akumulator o pojemności 60 Wh.

Biznesowe laptopy Latitude 7000, 5000 i 3000 po odświeżeniu

Nie brakuje też, rzecz jasna, laptopów w tradycyjnym wydaniu. Na przykład na odświeżoną serię Latitude 7000 składają się modele o przekątnych 13, 14 i 16 cali, których waga rozpoczyna się od niespełna 1 kilograma. Mają na pokładach procesory Intel Core Ultra, nawet 64 GB pamięci RAM typu LPDDR5X, pojemne dyski SSD oraz kamery 5 Mpix do wideokonferencji. Oferują też łączność Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, a opcjonalnie także 4G lub 5G.

Laptop Dell Latitude 7450 (źródło: Dell)

O pozostałych modelach wiadomo niewiele. Tylko tyle, że laptopy z serii Latitude 5000 charakteryzować mają elastyczność, skalowalność i bezpieczeństwo, jak również wysoka wydajność zapewniana m.in. przez pamięć RAM w standardzie DDR5. Te modele dostępne będą w rozmiarach 13, 14 i 15 cali.

Dla nieco mniej wymagających, ale wciąż profesjonalistów, powstała z kolei seria Latitude 3000. Nawet one są wyposażone w procesory Intel Core Ultra oraz pamięć RAM typu DDR5. Pozostałe szczegóły mamy poznać w niedalekiej przyszłości.

Kiedy premiera?

Nowe laptopy Dell z serii Latitude 3000, 5000, 7000, jak i model 9450 będą dostępne w sprzedaży od marca, a Latitude 7350 Detachable dołączy do nich w drugim kwartale 2024 roku.