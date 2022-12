Chińczycy nie zwalniają tempa, ale może tym razem nie zrobią kopii iPhone’a

Wszyscy inspirują się smartfonami, tabletami i komputerami Apple. Jedni robią to mniej, a inni bardziej (bezczelnie), ale nie sposób nie zauważyć, że Apple jest bardzo „wpływową” firmą. Klientom to jednak nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie – cieszą się, że mogą kupić taniej sprzęt, który przypomina iSprzęt. Chińscy producenci skrzętnie to wykorzystują, aczkolwiek niekoniecznie tym razem.

Może ten tablet nie będzie tak beznadziejnie przypominać iPhone’a

DOOGEE jest marką, o której mogliście usłyszeć, ponieważ jej smartfony są od lat dostępne w Polsce. W ostatnim czasie producent skupił się przede wszystkim na smartfonach typu rugged – przy okazji przypomnę, że Chińczycy niedawno zapowiedzieli dość zaskakujący model.

Jednocześnie DOOGEE zdecydowało się rozszerzyć swoją ofertę o tablety – kilka tygodni temu światło dzienne ujrzał pierwszy model, DOOGEE T10, który wygląda jak iPhone 14 XXXL. Podobieństwo do iPhone’a z pewnością nie jest przypadkowe – to częsta i oczekiwana przez klientów zagrywka.

Chińczycy najwyraźniej się rozochocili, ponieważ właśnie zapowiedzieli drugi tablet o niezaskakującej nazwie DOOGEE T20. Jednocześnie nie są zbyt tajemniczy, gdyż udostępnili nam przedpremierowe rendery nadchodzącego urządzenia oraz większą część jego specyfikacji.

DOOGEE T20 (źródło: DOOGEE)

Na pierwszy rzut oka DOOGEE T20 wygląda po prostu jak tablet, lecz nas najbardziej ciekawi jego panel tylny. Producent nie zdecydował się ujawnić jego designu, ale gdy się przyjrzeć dostępnym grafikom, można dojść do wniosku, że tym razem nie zdecydowano się na skopiowanie iPhone’a.

Na panelu tylnym widać bowiem dwupiętrową wyspę z jednym dużym okręgiem. Konstrukcyjnie przypomina to chociażby rozwiązanie z Redmi K50 – nie byłby to pierwszy przypadek w historii, gdy mniej renomowany, chiński producent „inspiruje się” produktami bardziej znanego, rodzimego konkurenta. W końcu na takim podobieństwie najwyraźniej też można zarobić.

Co zaoferuje nowy, chiński tablet, który tym razem może nie być kopią iPhone’a?

Jak zostało wspomniane, DOOGEE udostępniło przedpremierowo mediom nie tylko render swojego nowego tabletu, ale też sporą część jego specyfikacji. Dzięki temu wiemy, że model T20 otrzyma nieco większy ekran o wyższej rozdzielczości niż DOOGEE T10 – 10,4-calowy 2K vs 10,1-calowy Full HD+. Ponadto tablet zostanie wyposażony w procesor UNISOC Tiger T616 i 256 GB wbudowanej pamięci flash typu UFS 2.1, podczas gdy poprzednik ma SoC UNISOC Tiger 606 i 128 GB pamięci eMMC 5.1. Skok wydajnościowy powinien zatem być zauważalny.

Ponadto nowy tablet chińskiej marki zaoferuje swoim właścicielom aparat o rozdzielczości 16 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie, wsparcie dla systemów GNSS (GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidoi) i hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD). Całość będzie pracowała na systemie Android 12, a zasilaniem urządzenia zajmie się akumulator o pojemności 8300 mAh z obsługą 18 W ładowania przewodowego.

Premiera tabletu zaplanowana jest na 22 grudnia 2022 roku – tego dnia do sprzedaży trafi pierwsze 500 sztuk w promocyjnej cenie 149 dolarów (równowartość ~660 złotych). Później cena ma wzrosnąć do 179 dolarów (~800 złotych).