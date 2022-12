Święta First Minute, czyli kiedy Polacy zakupią prezenty?

Święta kojarzą nam się z rodzinną atmosferą, dobrymi posiłkami oraz prezentami. Te ostatnie są jednak czasem problematyczne, przez wzgląd na fakt, że zamówione na ostatnią chwilę mogą nie dotrzeć o czasie. Wydaje się jednak, że w tym roku sytuacja nie będzie dokładnie taka sama, jak w latach poprzednich…

Zakupy First czy Last Minute?

Czwarty kwartał to najgorętszy okres w roku dla sklepów wszelkiego rodzaju. Jest to bowiem czas, w którym najwięcej osób robi zakupy, nie tylko dla siebie, ale i dla innych.

Ilość zamówień jest więc nieproporcjonalnie wręcz wysoka, w porównaniu do pozostałej części roku, co niestety przekłada się również na fakt, że firmy mogą mieć problem z obsługą wszystkich zakupów. Choć czasem sklepy nie potrafią sprostać obsłudze nawet w okresie „standardowym”…

Empik przeprowadził ankietę wśród swoich klientów – jej wyniki są bardzo ciekawe. Wiedzieliście, że tylko 10% ankietowanych zadeklarowało, iż świąteczne prezenty zakupi na ostatnią chwilę? Pozostała część respondentów albo już nabyła podarunki (podczas Black Week lub wcześniej), albo zrobi to w pierwszej połowie grudnia.

Świąteczny budżet

Klienci Empiku zostali również zapytani o to, jakie kwoty przeznaczą na prezenty. Około 33% z nich odpowiedziało, że jeszcze tego nie wie. W kwocie poniżej 100 złotych pragnie zmieścić się około 10% – jakie kwoty są więc najbardziej popularne?

Tutaj króluje budżet od 101 do 300 złotych, który został zaznaczony przez co piątego badanego oraz 301 do 500 złotych (wybór 17% ankietowanych). Należy jednak pamiętać, że są to dane deklaratywne – ciekawi mnie, ile osób faktycznie przeznaczy takie środki na zakup prezentów…

Zakupy online czy stacjonarnie?

Te wyniki były dla mnie szokiem – blisko 22% badanych korzysta tylko i wyłącznie ze sklepów stacjonarnych, celem nabycia prezentów. Wydawało mi się, że odsetek ten będzie znacznie niższy. Jeśli chodzi o osoby, które korzystają zarówno z kanałów dystrybucji online, jak i stacjonarnej, to tutaj mamy niemal 40% badanych.

Tylko online z kolei świąteczne prezenty kupuje co trzeci respondent. Otrzymane wyniki pokrywają się z wynikami sprzedażowymi Allegro, które w Q3 tego roku odnotowało zyski wyższe o 21% w porównaniu do analogicznego okresu w 2021.

Rodzinna atmosfera może zostać nieco nadszarpnięta, jeśli prezenty nie dojdą na czas… (fot. Nicole Michalou / Pexels)

Najchętniej kupowanymi prezentami świątecznymi są…

…książki – 6 na 10 badanych deklaruje, że to właśnie one będą prezentem idealnym. Następnie wysokie miejsca zajmują gry planszowe i zabawki (ex aequo po 30%), odzież, perfumy i słodycze (po około 20% wskazań) oraz kosmetyki (17%) i domowe dekoracje (16%). Bilety na koncerty i wydarzenia zostały wskazne przez 7% respondentów.

Co ciekawe w kontekście innych badań, na liście brak elektroniki. Osobiście fascynuje mnie fakt, że słodycze zostały wskazane ledwie przez około 1/5 ankietowanych – wydaje mi się, że dodanie czekolady do prezentu jest miłym gestem…

Czyli…?

Polacy wolą nie zaopatrywać się w prezenty „na ostatnią chwilę”, ich budżet wynosi od 101 do 500 złotych, a zakupy robią zarówno online, jak i stacjonarnie, a najczęściej kupowanymi prezentami będą książki. Ciekawe czy mowa o ebookach, czy też o tych w twardej bądź miękkiej oprawie ;)

Osobiście spełniam 3 spośród 4 punktów tej świątecznej ankiety. Może Ty spełniasz wszystkie? Albo żadnego z nich? Daj znać w komentarzu.