Lenovo Yoga Paper – ciekawy tablet z ekranem e-papierowym

Ekrany e-ink to w zasadzie żadna nowość w świecie technologii. Jak wiemy, od lat są one stosowane w czytnikach e-booków, takich jak chociażby Amazon Kindle. Jednak od niedawna producenci postanowili używać tego typu ekranów w tabletach, tworząc przy tym poniekąd wyjątkowe konstrukcje.

Przykładów tabletów z ekranami imitującymi papier nie ma wiele – na myśl przychodzą mi tu chociażby tylko Kindle Scribe i Huawei MatePad Paper. Do gamy takich urządzeń dołączy niedługo nowy Lenovo Yoga Paper. Na jego temat na razie nie wiemy dużo. Na Weibo firmy Lenovo pojawiła pierwsza, bardzo mała garstka informacji i obrazy ukazujące wygląd tabletu.

Yoga Paper (źródło: Lenovo)

Ekran Digital Paper i precyzyjny rysik

Kluczową cechą w Lenovo Yoga Paper jest oczywiście nietypowy ekran. Mamy tu do czynienia z 10,3-calowym panelem Digital Paper, który zyskał naturalne podświetlenie z temperaturą barwową dostosowującą się do warunków, jakie panują w naszym otoczeniu. Korzystanie z niego ma dzięki temu jeszcze bardziej sprawiać wrażenie pisania na prawdziwej kartce w notatniku.

Kolejny warty uwagi aspekt to rysik. Jest on wyposażony w 4096 poziomów czułości na nacisk, podobnie jak profesjonalne rysiki w tabletach graficznych, jak i w tych pokroju iPada Pro, czy Galaxy Tab. Bez wątpienia pozytywnie wpłynie to na precyzję pisania i szkicowania. Oprócz tego, rysik ma swoje specjalne miejsce z boku tabletu, do którego przyczepia się magnetycznie.

Yoga Paper (źródło: Lenovo)

Cechy dodatkowe, dostępność

Sam tablet ma też zostać wyposażony w funkcje związane z synchronizacją między różnymi systemami operacyjnymi. Pod względem konstrukcyjnym, Lenovo Yoga Paper będzie bardzo smukłym urządzeniem – jego grubość to zaledwie 5,5 milimetra. Gdy przyjdzie pora na ładowanie, akumulator w Yoga Paper uzupełnimy przy pomocy złącza USB typu C.

Niestety, na ten moment nie mamy więcej informacji odnośnie szerszej specyfikacji. Nie wiemy też, kiedy i czy w ogóle urządzenie trafi do sprzedaży na rynek globalny. Być może pozostanie tylko na rynku azjatyckim. Brak też informacji o cenie. Tego wszystkiego dowiemy się pewnie w najbliższych dniach.