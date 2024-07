Duża zmiana dla Samsunga, duża szansa dla MediaTeka

Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, podobnie jak model z „plusem”, ma zostać wyposażony w procesor firmy MediaTek. Jeśli te doniesienia pokryją się z rzeczywistością, to możemy być świadkami olbrzymiej zmiany w rodzinie flagowych urządzeń producenta z Korei Południowej.

Tablet Samsung Galaxy Tab S10 tylko z MediaTekiem?

Najnowsza linia topowych tabletów Samsunga zapowiada się coraz bardziej intrygująco. Przede wszystkim mniej więcej trzy tygodnie temu okazało się, że koreański producent może zrezygnować z modelu podstawowego i wypuścić na rynek jedynie dwa warianty z większymi wyświetlaczami: Galaxy Tab S10+ oraz Galaxy Tab S10 Ultra.

Równocześnie ten pierwszy miał zostać wyposażony we flagowy procesor MediaTek Dimensity 9300+. Mowa tu o niemałym zaskoczeniu, bo chipsety tajwańskiego producenta nigdy nie były obecne w tej rodzinie urządzeń. Najnowsze pogłoski sugerują zaś, że to samo będzie tyczyć się największego z modeli – z dopiskiem „Ultra”.

Tak ma wyglądać Galaxy Tab S10 Ultra (źródło: Android Headlines)

Biorąc pod uwagę brak wariantu podstawowego, oznaczałoby to, że MediaTek zasili całą rodzinę. I nie musi to być złe posunięcie, ponieważ kolejne rankingi wydajności pokazują, że Tajwańczycy potrafią skutecznie wymieniać ciosy z amerykańskim Qualcommem. Ich oferta jest przy tym nieco tańsza, co zawsze ma znaczenie.

MediaTek w dodatku znajduje się obecnie na etapie międzynarodowej „ofensywy” i jego procesory można odnaleźć w coraz większej liczbie urządzeń: od niskiej po wysoką półkę cenową.

Oficjalna prezentacja jest już całkiem blisko

Niedawno pojawiły się również doniesienia, że ta nowa seria zostanie zaprezentowana w październiku, wraz ze smartfonem Galaxy S24 FE. Na oficjalne potwierdzenie informacji (czy też nie) nie będziemy musieli już zatem zbyt długo czekać.

Podczas październikowej prezentacji dowiemy się też, jakie rzeczywiście działa zamierza wytoczyć Samsung, aby mocno odpowiedzieć na niedawną premierę iPada Pro, który otrzymał wreszcie wyświetlacz OLED, doganiając tym samym Koreańczyków pod tym względem.

A skoro już przy wyświetlaczach jesteśmy, to dodam dla porządku, że ich rozmiary nie mają się zmienić, a zatem ekran w Galaxy Tab S10+ ma cechować się przekątną 12,4 cala, a w wariancie z dopiskiem „Ultra” – 14,6 cala.